بررسی انتقال موانع یک طرفه سازی محور هراز به قبل از آبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزایی نیکو پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از محورهای مواصلاتی شهرستان دماوند، در جمع خبرنگاران گفت: انتقال موانع یک‌ طرفه‌سازی جاده هراز به قبل از آبعلی یکی از مواردی بود، که با حضور رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شماری از مدیران دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

وی همچنین افزود: در این بازدید ابتدا ورودی منطقه مهرآباد در شهرستان دماوند مورد ارزیابی قرار گرفت و سپس از پروژه کمربندی «سرهار» در شهرستان دماوند بازدید به عمل آمد.

نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه گفت: بازدید معاون وزیر راه از جاده کیلان- ایوانکی وجاده های شهر کیلان و شهر آبسرد از دیگر اقداماتی بود، که با حضور امروز این مسئول در منطقه انجام شد.

در این بازدید، داوود کشاورزیان از راهدارخانه «آهک‌دره» نیز بازدید کرد و بر لزوم خدمات‌ رسانی بهینه و به‌ موقع به کاربران جاده‌ای در زمان نیاز تأکید کرد.

وی اظهار داشت: مسائل و مشکلاتی که در خصوص محورهای مواصلاتی شرق استان تهران مطرح بود، در این بازدیدها از نزدیک مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، داوود کشاورزیان، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صبح پنج شنبه و با دعوت نماینده مردم شهرستان‌های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی به این منطقه سفر کرده است.