۴۰ درصد حوادث کار خراسان جنوبی در بخش ساختمان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی، علی رضا زاده اظهارکرد: در راستای کاهش حوادث ناشی از کار در استان برنامه تشدید بازرسی از کارگاههای ساختمانی تا پایان سال ادامه دارد.

وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد از حوادث اتفاق افتاده استان مربوط به بخش ساختمان است، تصریح کرد: از ابتدای سال برنامه های مختلفی از جمله بازرسی در قالب گشت مشترک و به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی، حفظ و صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث در کارگاههای ساختمانی استان انجام شده است.

وی با اشاره به لزوم امر پیشگیری از حوادث در این کارگاهها، گفت: برنامه بازرسی ها در سه ماهه پایانی سال جاری تشدید می شود و برنامه بازرسان کار به نحوی تنظیم شده تا حداقل ۶۰ درصد از بازرسی ها توسط همکاران در این سه ماه به کارگاههای ساختمانی اختصاص یابد.

رضازاده افزود: در اولین مرحله از طرح تشدید بازرسی ها در نیمه اول دی ماه ۶۷ کارگاه ساختمانی مورد بازرسی قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: تمامی نکات لازم در قالب ابلاغیه رفع نقص و به صورت ابلاغ در محل کارگاه به کارفرمایان انجام شده است.

به گفته وی در راستای فرهنگ سازی ایمنی، ۷۱۶ نفر ساعت آموزش جهت پیمانکاران و کارگران شاغل در این بخش انجام شده است.

وی با بیان اینکه دستور تعطیلی سه کارگاه نا ایمن صادر شده است، بیان کرد: توقف عملیات ساختمانی (پلمپ واحد) در یک کارگاه انجام شده است.