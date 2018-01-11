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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۲۴

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری پاکدشت:

۳ کارگر افغان در پاکدشت قربانی قاتل خاموش شدند

۳ کارگر افغان در پاکدشت قربانی قاتل خاموش شدند

پاکدشت- مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری پاکدشت گفت: ۳ کارگر افغان در روستای «قشلاق حاجی آباد» پاکدشت قربانی قاتل خاموش شدند.

قاسم خواجه حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استنشاق گاز منوکسید کربن سبب جان دادن ۳ کارگر افغان که در یک کارگاه تولید زغال در «قشلاق حاجی آباد» پاکدشت کار می کردند، شد.

وی اضافه کرد: استفاده از بخاری زغالی و عدم رعایت نکات ایمنی در اتصال دودکش ها سبب رقم خوردن این حادثه تلخ شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری پاکدشت با بیان این که کارگران برای گرم کردن خود در بخاری زغال می ریختند، گفت: در عین حال به نکات ایمنی توجه نشده بود.

وی گفت: آتش نشانان پاکدشتی با حضور در محل حادثه اقدام به تحویل جان باختگان به عوامل اورژانس کردند.

کد مطلب 4196959

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