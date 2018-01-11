اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شخصا در جلسات حضور یابند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، سید مناف هاشمی، در پی گزارش های متعدد و تذکرهای گوناگون به مسئولان استانی در پی کم کاری های برخی از مدیران، اعلام کرد: اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مکلف هستند شخصاً در این جلسات حضور یابند.

وی اظهار کرد: کشاورزی و دامپروری دو قطب مهم اقتصادی استان گلستان هستند که در برخی حوزه ها سرمایه گذاران با مشکل روبرو هستند که این موانع باید رفع گردد.

استاندار گلستان تصریح کرد: انتظار داریم خروجی مذاکرات در زمان مشخص با استفاده از مشاوران خبره، مشاهده شود.

هاشمی به جایگاه مهم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اشاره و تاکید کرد: باید موضوع رونق تولید و افزایش صادرات در این جلسات مورد توجه قرار گیرد و دستگاه های اجرایی هم در تسهیل این امر کمک خواهند کرد.