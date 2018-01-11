خراسان جنوبی استانی بحران زده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امیر حسنخانی ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان، اظهار کرد: علی رغم تمام پتانسیل هایی که در استان خراسان جنوبی وجود دارد اما این استان از همه نظر در بحران است.

وی با بیان اینکه حدود 20 سال است که خشکسالی استان را فرا گرفته است، افزود: متاسفانه سال گذشته در بشرویه کمتر از 20 میلی متر در سال بارندگی را داشته ایم.

نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قنوات بسیار قدیمی و چند ساله استان خشک شده است و هیچ آبی در استان نداریم، گفت: اگر خشکسالی ها ادامه داشته باشد و اصلاح الگوی آب را نداشته باشیم قطعا قنات بلده شهرستان فردوس که به ثبت جهانی رسیده است نیز خشک می شود.

تراکم جمعیت در استان پنج نفر در هر کیلو متر مربع است

وی با بیان اینکه روزی که استان های دیگر پیشرفت کردند و به توسعه رسیدند استان خراسان جنوبی وجود نداشت و نتوانست از توسعه سهمی ببرد، عنوان کرد: امروز نیز اگر بحث توسعه استان ها مطرح است طرح آمایش سرزمین را مطرح می کنند که جمعیت را در نظر گرفته و متاسفانه استان خراسان جنوبی از نظر جمعیت نیز دچار مشکل است.

امیرحسنخانی با اشاره به اینکه تراکم جمعیت در استان پنج نفر در هر کیلو متر مربع است که این رقم در در حوزه انتخابیه ای که در اختیار دارم به 3 نفر در هر کیلومتر مربع می رسد، بیان کرد: با این تعداد جمعیتی که در استان وجود دارد طرح آمایش سرزمینی جواب نمی دهد.

وی با بیان اینکه ریل و جاده در استان وجود ندارد و تنها دو فرودگاه داریم که با محدودیت های بسیاری مواجه است، افزود: در زیرساخت ها مشکلات بسیار اساسی وجود دارد و این استان خیلی عقب بوده و نیازمند کارهای بیشتری است.

نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هیچ صنایع بزرگی در استان وجود ندارد، گفت: با توجه به خشکسالی 20 ساله تقریبا کشاورزی در استان از رده خارج شده و باید از کشاورزی مدرن استفاده کنیم.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که قسمتی از اشتغال کشاورزی را در بخش آموزش و خدمات جایگزین کنیم اما بسیاری از شهرستان های ما جمعیت کافی ندارند و لذا نمی توان دانشگاه در اختیار آن ها قرار داد.

خراسان جنوبی مهاجر فرست است

امیرحسنخانی با بیان اینکه خدمت در استان خراسان جنوبی بار معنوی دارد، عنوان کرد: در شهرستان های خراسان جنوبی نمی توان جمعیت را ملاک قرار داد و باید با نگاه ویژه تری به استان نگاه شود.

وی با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی مهاجر فرست است، گفت: در برخی از نقاط حوزه انتخابیه خود 25 درصد رشد منفی جمعیت را داشته ایم که این امر آسیب است.

نماینده مردم شهرستان های فردوس، طبس، سرایان و بشرویه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یقینا اگر بخواهیم شرق کشور محفوظ بماند باید به آن توجه کنیم در غیر این صورت هزینه های بسیار بیشتری را در پی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه منطق استان خراسان جنوبی زلزله خیز و بر روی گسل زلزله قرار دارد، افزود: بسیاری از ساختمان های ما مقاومت ندارند لذا امیدواریم مدیریت بحران کشور اعتباری در نظر گیرد تا بتوانیم کاری را برای استان انجام دهیم.