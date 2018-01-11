به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در جمع خبرنگاران در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسه بررسی و تبیین راهکارهای عملی و اجرایی قانون حمایت و ایجاد اشتغال پایدار روستائیان و عشایر در لرستان با حضور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور اظهار داشت: برگزاری این جلسه بسیار امیدوارکننده است، هرچند گام اول است و گام‌های بعدی به‌طورقطع مستحکم‌تر از این گام خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه نهضت و تحولی پیش می‌شود که در حوزه اقتصاد روستاها صورت بگیرد گفت: اما باید زمینه اجرای این امر را مدیران دستگاه‌های اجرایی فراهم کنند.

نماینده مردم خرم‌آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه اشکالاتی در این حوزه در استان لرستان وجود دارد که ما گله‌مند هستیم گفت: در این راستا دستور داده شد که این مشکل بررسی شود و این موانع برطرف شود.

ملکشاهی راد تأکید کرد: اگر این موانع برطرف نشود ۳۶۲ میلیارد تومان صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی در لرستان ممکن بوده که تحقق پیدا نکند.

وی ادامه داد: اگر این موانع برطرف شود می‌توان تحقق ۵۰۰ میلیارد تومان را برای ایجاد اشتغال روستایی و عشایری استان را شاهد باشیم.