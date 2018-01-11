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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

نقشه تروریستها برای سوء استفاده از ناآرامی‌های تونس

نقشه تروریستها برای سوء استفاده از ناآرامی‌های تونس

سخنگوی وزارت کشور تونس از نقشه تروریستها برای اجرای عملیات خرابکارانه در این کشور با سوء استفاده از ناآرامی‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «خلیفه الشیبانی» سخنگوی وزارت کشور تونس در سخنان امروز (پنجشنبه) خود عنوان داشت: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد عناصر تروریستی سعی دارند با سوء استفاده از آشوب به وجود آمده در کشور دست به اجرای عملیات تروریستی و وارد کردن سلاح بزنند.

وی در ادامه افزود: بیشترین کسانی که از این آشوبها سود می برد عناصر تروریستی هستند.

شهرهای مختلف تونس طی سه روز گذشته شاهد تظاهرات همراه با تخریب اماکن عمومی و غارت مراکز خرید و بستن برخی مسیرها با آتش زدن لاستیک ها بوده است. این تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمتها آغاز شد اما در نهایت به آشوب و تخریب اموال عمومی انجامید.

مسئولان تونسی اعلام کردند که در جریان این درگیریها تاکنون بیش از ۲۰۰ تن بازداشت شده اند.

کد مطلب 4197082
فاطمه صالحی

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