به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «خلیفه الشیبانی» سخنگوی وزارت کشور تونس در سخنان امروز (پنجشنبه) خود عنوان داشت: ما اطلاعاتی داریم که نشان می دهد عناصر تروریستی سعی دارند با سوء استفاده از آشوب به وجود آمده در کشور دست به اجرای عملیات تروریستی و وارد کردن سلاح بزنند.

وی در ادامه افزود: بیشترین کسانی که از این آشوبها سود می برد عناصر تروریستی هستند.

شهرهای مختلف تونس طی سه روز گذشته شاهد تظاهرات همراه با تخریب اماکن عمومی و غارت مراکز خرید و بستن برخی مسیرها با آتش زدن لاستیک ها بوده است. این تظاهرات در ابتدا در اعتراض به افزایش قیمتها آغاز شد اما در نهایت به آشوب و تخریب اموال عمومی انجامید.

مسئولان تونسی اعلام کردند که در جریان این درگیریها تاکنون بیش از ۲۰۰ تن بازداشت شده اند.