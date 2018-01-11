۲۳ دفتر استانی وزارت خارجه در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امینیان روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: استانهایی که رفت و آمدهای خارجی متعددی دارند و یا کارخانهایی با سرمایه گذاری خارجی در آنها زیاد است باید دفاتر وزارت خارجه را فعال کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در ۲۳ استان کشور دفاتر وزارت خارجه فعال شده و برخی از این دفاتر در استان هایی چون خراسان رضوی و آذربایجان شرقی متعلق به خود وزارت امور خارجه است و سایر استانها نیز از اماکن دولتی سایر دستگاه ها استفاده می کنند.

امینیان تصریح کرد: در بقیه دفاتر که ساختمان آنها در تملک وزارت خارجه نیست با همکاری استانداری ها لازم است مکان مناسبی جهت فعالیت های این دفاتر پیش بینی شود.

وی بیان کرد: ساختمان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قزوین یک بناری تاریخی و قدیمی است و استانداردهای لازم را برای فعالیت این دفتر ندارد و باید مکان جایگزینی را برای آن درنظر بگیریم.

امینیان گفت: در صورت واگذاری این ساختمان به اداره میراث فرهنگی وضعیت فعالیت این دفتر دچار مشکل می شود و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

میریان مسئول دفتر وزارت خارجه در استان هم گفت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قزوین در سال ۹۲ راه اندازی شد و نمی تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.

وی بیان کرد: این دفتر در خانه تاریخی سردار مفخم از بناهای دوران قاجار راه اندازی شده که قبلا به صورت خانه، دادگستری، مدرسه و خانه فرهنگ مورد استفاده قرار می گرفته است و اگر قرار شود آن را به میراث واگذار کنیم باید فکری اساسی برای اختصاص یک مکان مناسب داشته باشیم.