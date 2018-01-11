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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۸

مدیرکل امور ابنیه و اموال وزارت امور خارجه:

۲۳ دفتر استانی وزارت خارجه در کشور فعالیت می کنند

۲۳ دفتر استانی وزارت خارجه در کشور فعالیت می کنند

قزوین- مدیرکل امور ابنیه و اموال وزارت امور خارجه گفت: در حال حاضر ۲۳ دفتر استانی وزارت خارجه در کشور فعال هستند که برای تقویت دفتر قزوین هم برنامه ریزی لازم صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر امینیان روز پنجشنبه در دیدار با استاندار قزوین گفت: استانهایی که رفت و آمدهای خارجی متعددی دارند و یا کارخانهایی با سرمایه گذاری خارجی در آنها زیاد است باید دفاتر وزارت خارجه را فعال کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در ۲۳ استان کشور دفاتر وزارت خارجه فعال شده و برخی از این دفاتر در استان هایی چون خراسان رضوی و آذربایجان شرقی متعلق به خود وزارت امور خارجه است و سایر استانها نیز از اماکن دولتی سایر دستگاه ها استفاده می کنند.

امینیان تصریح کرد: در بقیه دفاتر که ساختمان آنها در تملک وزارت خارجه نیست با همکاری استانداری ها لازم است مکان مناسبی جهت فعالیت های این دفاتر پیش بینی شود.

وی بیان کرد: ساختمان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در قزوین یک بناری تاریخی و قدیمی است و استانداردهای لازم را برای فعالیت این دفتر ندارد و باید مکان جایگزینی را برای آن درنظر بگیریم.

امینیان گفت: در صورت واگذاری این ساختمان به اداره میراث فرهنگی وضعیت فعالیت این دفتر دچار مشکل می شود و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود.

میریان مسئول دفتر وزارت خارجه در استان هم گفت: دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه قزوین در سال ۹۲ راه اندازی شد و نمی تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.

وی بیان کرد: این دفتر در خانه تاریخی سردار مفخم از بناهای دوران قاجار راه اندازی شده که قبلا به صورت خانه، دادگستری، مدرسه و خانه فرهنگ مورد استفاده قرار می گرفته است و اگر قرار شود آن را به میراث واگذار کنیم باید فکری اساسی برای اختصاص یک مکان مناسب داشته باشیم.

کد مطلب 4197088

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