رئیس سازمان محیط زیست کشور وارد ارومیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری ظهر پنجشنبه در حالی برای شرکت در پیش جلسه نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به استان سفر کرده است که خبرنگاران برای حضور در برنامه های این سفر منع شده اند.

در این راستا وی بلافاصله بعد از ورود به ارومیه دقایقی پیش در جلسه نهمین جلسه کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه که با حضور استانداران و معاونین عمرانی استانداران آذربایجان غربی، شرقی و کردستان در ارومیه برگزار می شود حاضر شد.

بررسی روند انجام تعهدات اجرایی تا سال ۹۶ و برنامه چهار سال آتی طرح نجات دریاچه ارومیه از محورهای مورد بحث نشست امروز است.

سفر امروز عیسی کلانتری در حالی به ارومیه صورت گرفته است که هم اکنون بیش از ۹۶ درصد از وسعت دریاچه ارومیه خشک شده است.