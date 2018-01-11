فرهنگ ایثار و شهادت باید در جامعه ترویج و صیانت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری ظهر پنجشنبه در آیین چهلمین روز شهادت شهید والامقام توحید ملک زاده و یادواره ۵۷ شهید روستای قره باغ اومیه اظهارداشت: شهدای والامقام بدون هیچ چشمداشتی و با احساس تکلیفی که داشتند، با تمام وجود در جبهه های دفاع از میهن اسلامی حاضر شدند و جان شیرین خود را در راه حفظ و حراست از انقلاب اسلامی فدا کردند.

وی با بیان رشادت ها و جانفشانی های شهدا و ایثارگران در صیانت از انقلاب اسلامی گفت: وظیفه ما در قبال خون پاک شهدا، ضمن زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت، این است که وظایفمان را به درستی و به نحو احسن انجام دهیم و به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی کنیم تا مردم نیز احساس رضایتمندی داشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی به دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی ایران هم اشاره کرد و گفت: دشمنان جمهوری اسلامی همواره تلاش داشته اند که به انحاء مختلف به انقلاب ضربه وارد کنند، چنانچه توطئه اخیر آنان را در اغتشاشات اخیر نیز دیدیم که با آگاهی و بصیرت مردم خنثی شد؛ فلذا همواره باید در برابر این توطئه ها و تبلیغات، هوشیار باشیم و اجازه عرض اندام به دشمن ندهیم.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات موجود در کشور و استان اشاره کرد و گفت: امروز مشکل اصلی ما مشکل بیکاری است که در این راستا دولت تمامی امکانات خود را برای رونق تولید و سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان بکار گرفته است.

در این مراسم همچنین مسائل و مشکلات روستای قره باغ از سوی روستاییان مطرح شد و مقام عالی استان نسبت به پیگیری رفع این مشکلات قول مساعد داد.