۱۱۵ شهرک گلخانه ای در کشور احداث شده است

علی اشرف منصوری در حاشیه سفر به قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در حال حاضر در کشور با دو چالش مهم روبرو شده ایم که کمبود آبهای سطحی و زیرزمینی و نزولات جوی از آن جمله است که در سالهای اخیر ادامه داشته و در عین حال در منطقه ای خشک قرار داریم که باید این وضعیت را مدیریت کنیم.

وی افزود: دغدغه دولت و وزارت جهاد کشاورزی ایجاد اشتغال است و تلاش می کنیم در بهره وری مصرف آب و ایجاد اشتغال برنامه ریزی کنیم که در این راستا توسعه واحدهای گلخانه ای، شیلات، دامپروری و صنایع تبدیلی کشاورزی در اولویت قرار دارد.

منصوری بیان کرد: اولویت ما توسعه گلخانه هاست زیرا راندمان کشت گلخانه ای ۱۰ برابر کشت روباز و متراکم است به همین دلیل باید شکل گیری شهرک های گلخانه ای را سرعت بخشیم.

فعالیت ۱۱۵ شهرک گلخانه ای در استان های مختلف کشور

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای کشاورزی کشور تصریح کرد: با وجود بحران جدی کم آبی شیوه های سنتی کشاورزی دیگر جوابگو نیست و ناگزیر باید کشت های آزاد را به فضای متراکم گلخانه ای منتقل کنیم.

وی یادآورشد: امسال ۷۰۰ هکتار از شهرک های گلخانه ای در کشور ایجاد و به سرمایه گذاران واگذار شده و یک هزار هکتار دیگر نیز در حال واگذاری است.

منصوری اضافه کرد: در تفاهم نامه ای با سازمان امور اراضی و معاونت امور باغبانی جهاد کشاورزی مقرر شده بخشی از اراضی ملی که در مسیر تامین آب از رودخانه های مرزی هستند به شهرک های گلخانه ای اختصاص یابد و بزودی در استان های اردبیل و گیلان، فراخوان جذب سرمایه گذار برای ۲ مجموعه هزار هکتاری گلخانه ای را انجام خواهیم داد.

وی گفت: محصولات گلخانه ای علاقه مندان زیادی دارند و حتی اگر در داخل کشور جذابیت نداشته باشند در بسیاری از کشورها مورد استقبال قرار می گیرند و ما برای توسعه شهرک های گلخانه ای در استان ها نیز با جدیت باید بدنبال جذب سرمایه گذار باشیم.

منصوری بیان کرد: همه سرمایه گذارانی که در حوزه کشاورزی و تولید گلخانه علاقمند فعالیت هستند مورد حمایت قرار می گیرند و منابع تسهیلاتی مناسبی با سود شش تا ۹ درصد دریافت می کنند و در کنار آن صندوق توسعه ملی بدون هیچ محدودیتی برای طرح های گلخانه ای در اختیار است و تلاش می کنیم زنجیره کاملی از تولید، فرآوری، بسته بندی و نگهداری محصول در گلخانه ها شکل گیرد.

وی یادآورشد: حتما تلاش می کنیم با کمک سایر معاونت ها و روسای جهاد استانها و استانداران کشت فضای باز به گلخانه منتقل شود و الگوی کشت برای هر کدام از این شهرک ها شامل: میزان تولید، زمان و نوع تولید بر اساس بازار شکل بگیرد.

منصوری در خصوص تعداد اشتغال در گلخانه ها بیان کرد: هر واحد گلخانه حدود ۸ تا ۱۰ نفر شغل مستقیم و در فصل برداشت ۲۰ تا ۳۰ نفر اشتغال موقت ایجاد می کند و توسعه این طرح می تواند به اشتغال کشور در شرایط کنونی بسیار مفید باشد.

وی بیان کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی توسعه واحدهای گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته که می تواند مشکلات را کم کند و هر نهاد و اداره ای از جمله استانداران، روسای سازمانهای برنامه و بودجه و جهاد کشاورزی که می توانند در ایجاد زیرساختها کمک کنند انتظار داریم در ایجاد این بستر همراهی وهمکاری کنند.

قزوین ظرفیت خوبی در ایجاد شهرک های گلخانه ای دارد

منصوری اظهارداشت: شهرک گلخانه ای در دست احداث نودهک تاکستان در شرایط اقلیمی بسیار خوبی قرار دارد و دسترسی مناسبی هم به بازار قزوین و تهران دارد اما در حوزه دستگاه های خدمت رسان با موانعی روبرو هستیم که باید رفع شود.

وی بیان کرد: این شهرک در تامین گاز دچار مشکل است و به موجب قانون، شرکت گاز موظف است گاز رسانی خارج از شهرک را انجام دهد که تاکنون این موضوع محقق نشده و در این خصوص از مسئولان استان قزوین انتظار همراهی داریم.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های کشاورزی کشور اضافه کرد: مجتمع گلخانه ای ۱۰۰ هکتاری شال در شهرستان بویین زهرا نیز متقاضی خاصی ندارد و در خواست می کنیم با همکاری شورای مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین با واگذاری آن به سازمان جهاد کشاورزی زمینه ایجاد یک شهرک گلخانه ای مدرن در این منطقه فراهم شود.

منصوری اظهارداشت: در حال حاضر زیرساخت های شهرک های گلخانه ای در ۱۱۵ استان آماده شده و قزوین هم در ردیف آنهاست و هیچ محدودیتی در احداث این شهرک ها نداریم هرجا که امکان تامین آب و مشارکت کشاورزان باشد آماده صدور مجوز برای ایجاد گلخانه هستیم و معتقدیم تنها راه مقابله با بحران آب توسعه گلخانه هاست.