دولت از سازمانهای مردم نهاد حمایت کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، محمد مهدی تندگویان ، معاون ساماندهی امور جوانان در اختتامیه ششمین گردهمایی مسئولین جوانان کشور گفت: کار گروه طرح های جوانان تشکیل می شود و همچنین برنامه کلی سیاست گذاری جوانان در بخش معاونین نیز اجرا خواهد شد.

وی افزود: در ستاد ساماندهی۶ کمیته تشکیل خواهد شد که شیوه و عملکردشان مورد ارزیابی و نظارت قرار خواهد گرفت.

تندگویان اظهار داشت: ما در ابتدای یک راه طولانی قرار داریم و بایدصبور باشیم و به شما قول می دهم سال آینده اتفاق های خوبی رخ خواهد داد.

وی افزود:باید معاونان با مدیران کل تعامل داشته باشند و هیچگونه کوتاهی در وظیفه های خود نداشته باشند.

معاون امور ساماندهی جوانان از تشکیل مجمع ملی جوانان و به رسمیت شناختن آن خبر داد و گفت: نهاد های غیر دولتی که با دولت همکاری می کنند باید مورد حمایت قرار بگیرند همچنین با ستاد نیرو های مسلح به توافقاتی رسیدیم که به زودی اعلام می شود.

تندگویان از نظارت بیشتر وزارت ورزش و جوانان بر عملکرد مدیران امورجوانان خبر داد و گفت:۳۱ بازرس به استانها ارسال می کنیم تا عملکرد مدیران را هرچه دقیق تر زیر نظر داشته باشند.

در پایان مراسم اختتامیه از تمبر ششمین گردهمایی مسئولین امور جوانان در یزد رونمایی شد.