به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی بعد از ظهر پنج شنبه در نشست محیط زیست و توسعه پایدار با اشاره به اینکه توسعه صنعت زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: توسعه صنعت باید در مسیر حفظ محیط زیست انجام شود.

وی ادامه داد: باید تلاش شود که سرمایه گذاری در این استان در بخش صنعت افزایش یابد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کاهش نرخ بیکاری با توسعه صنعت در این استان محقق می شود، بیان کرد: تهیه سند آمایش سرزمین در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

بهره گیری مناسب از توانمندی های چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری مناسب از توانمندی های چهارمحال و بختیاری در مسیر ایجاد اشتغال ضروری است.

وی عنوان کرد: توسعه پایدار استان چهارمحال و بختیاری در گرو توجه به ظرفیت ها و توانمندی های استان چهارمحال و بختیاری محقق می شود و باید تلاش کرد با توسعه استان موجب افزایش رضایت مردمی شد.

حرکت در مسیر سرمایه گذاری صنعتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید تلاش کرد پروژه های توسعه ای چهارمحال و بختیاری اجرا شوند و زمینه ایجاد اشتغال بیشتر در سطح استان فراهم شود.

وی تصریح کرد: حرکت در مسیر سرمایه گذاری صنعتی زمینه ساز توسعه بیشتر استان چهارمحال و بختیاری و رفع مشکلات بیکاری در این استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید بخش صنعت در چهارمحال و بختیاری مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.