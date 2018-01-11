واکسن آنفولانزا میزان بستری بیمارستان ها را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی شامگاه پنجشنبه در سمینار بیماری آنفولانزا که در سالن آیت الله کوهستانی برگزار شد با بیان اینکه آنفولانزا یک بیماری همه گیر حاد تنفسی ویروسی است، اظهارکرد: سالانه ۲۰ درصد جمعیت دنیا به آنفولانزا مبتلا می شوند که تعدادی از آنها در سراسر دنیا براثر بیماری یا عوارض ناشی از آن ، جان خود را از دست می دهند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به راه اندازی سامانه ثبت بیماری های تنفسی در وزارت بهداشت اشاره کرد و ادامه داد: در این سامانه از سراسر کشور اطلاعات وارد و ثبت می شود تا در صورت مشکل در منطقه ای، هشدارهای لازم داده شود.

وی تزریق واکسن آنفولانزا را مهمترین اقدام برای پیشگیری از آن دانست و بیان کرد: واقعیت این است که مردم اطلاع درستی از واکسن آنفولانزا ندارند در حالی که با تزریق آن در صورت ابتلا به آنفولانزا از شدت بیماری کاسته می شود.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تاکید بر تزریق واکسن آنفولانزا، گفت: واکسن آنفولانزا میزان بستری بیمارستان ها و هزینه های درمانی را کاهش می دهد.

دکتر بابامحمودی به شایعات درباره واکسن آنفولانزا اشاره کرد و افزود: واکسن آنفولانزا از فیلترهای مختلف عبور می کنند و مردم باید از استاندارد بودن آن اطمینان داشته باشند.

وی با اشاره به افزایش مصرف آنتی بیوتیک در فصل زمستان، بیان کرد: باید آموزش های لازم درباره بیماری آنفولانزا به آحاد جامعه داده شود تا با آگاهی مردم تعداد ابتلا به آن کاهش پیدا کند.

دکتر محمد رضا پارسایی، مدیر گروه بیماری واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه اپیدمی آنفولانزا سه هفته است که در کشور به صورت جدی مطرح شده است، گفت: با توجه به شیوع بیماری آنفولانزای مرغی در دنیا، مردم از شکار و مصرف پرندگان خودداری کنند و نکات بهداشتی را رعایت نمایند.

مدیر گروه بیماری واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران سالمندان، بیماران دچار بیماری های مزمن، زنان باردار، کودکان ۶ تا ۵۹ ماه و کارکنان ارائه دهنده خدمات را افراد در معرض خطر دانست و افزود: کارکنان ارائه دهنده خدمات از جمله افرادی هستند که در برابر تزریق واکسن مقاومت می کنند که می تواند مشکلات زیادی را بوجود آورد.