۲۱ واحد صنفی متخلف در میبد پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمدطاهر موسوی اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح بازدید از صنوف در شهرستان میبد در هفته گذشته با همکاری عوامل اداره صنعت معدن و تجارت به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ماموران پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۶۷ واحد صنفی بازدید کرده و ۲۱ واحد صنفی متخلف را پلمب و برای ۴۶ واحد صنفی دیگر نیز اخطار پلمب صادر کردند.

موسوی، تخلفات اصلی این واحدهای صنفی را نداشتن پروانده کسب، رعایت نکردن نکات بهداشتی و ضوابط انتظامی برشمرد و افزود: اجرای طرح های مشابه در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: قانون و پلیس اجازه نخواهند داد واحدهای صنفی متخلف زمینه‌ساز نارضایتی شهروندان شده و با نادیده گرفتن قانون باعث خدشه دار شدن خدمات قانونمدار شوند.