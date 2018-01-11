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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۲۰:۲۹

فرمانده انتظامی شهرستان میبد:

۲۱ واحد صنفی متخلف در میبد پلمب شد

۲۱ واحد صنفی متخلف در میبد پلمب شد

یزد ـ فرمانده انتظامی شهرستان میبد گفت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان ۲۱ واحد صنفی متخلف را پلمب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید محمدطاهر موسوی اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی طرح بازدید از صنوف در شهرستان میبد در هفته گذشته با همکاری عوامل اداره صنعت معدن و تجارت به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح ماموران پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از ۶۷ واحد صنفی بازدید کرده و ۲۱ واحد صنفی متخلف را پلمب و برای ۴۶ واحد صنفی دیگر نیز اخطار پلمب صادر کردند.

موسوی، تخلفات اصلی این واحدهای صنفی را نداشتن پروانده کسب، رعایت نکردن نکات بهداشتی و ضوابط انتظامی برشمرد و افزود: اجرای طرح های مشابه در دستور کار قرار دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان میبد خاطرنشان کرد: قانون و پلیس اجازه نخواهند داد واحدهای صنفی متخلف زمینه‌ساز نارضایتی شهروندان شده و با نادیده گرفتن قانون باعث خدشه دار شدن خدمات قانونمدار شوند.

کد مطلب 4197235

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