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۲۱ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۰۲

دبیر مجمع استانداران:

کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران تشکیل می شود

کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران تشکیل می شود

بیرجند- دبیر مجمع استانداران از تشکیل کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران خبر داد وگفت: در این کارگروه از استاندار موفق مصاحبه به عمل آمده تا مورد استفاده سایر استانها قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر،  حسین طاهری پنجشنبه شب در نشست استانداران ادواری خراسان جنوبی بیان کرد: مجمع استانداران مجموعه ای غیر انتفاعی و غیر رسمی بوده که از استانداران تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه این مجمع در سال ۸۴ به ثبت رسیده است،  گفت: در حال حاضر ۲۲۰ نفر از استانداران عضو این مجمع هستند.

طاهری مجمع را مرکز فکر و تجربه عملی برای اعضا دانست و گفت: این مجمع دارای کمیته های استانی است.

وی بیان کرد: در کمیته استانی از نظرات، تجربه ها و سوابق موفق استانداران ادواری هر استان استفاده می شود.

دبیر مجمع استانداران از تشکیل کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران خبر داد و افزود: در این کارگروه از استاندار موفق مصاحبه به عمل آمده تا مورد استفاده بقیه نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت گردشگری در هر استان بیان کرد: برای رونق گردشگری باید زیرساخت های لازم فراهم شود.

طاهری با بیان اینکه باید در حوزه گردشگری مسایل فرهنگی دیده شود، اظهار کرد: همچنین باید پذیرای گردشگران باشیم.

دبیر مجمع استانداران گفت: گردشگران نیز باید مسایل اخلاقی و رفتاری در کشور مقصد را رعایت کنند.

کد مطلب 4197266

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