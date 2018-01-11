کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری پنجشنبه شب در نشست استانداران ادواری خراسان جنوبی بیان کرد: مجمع استانداران مجموعه ای غیر انتفاعی و غیر رسمی بوده که از استانداران تشکیل می شود.

وی با بیان اینکه این مجمع در سال ۸۴ به ثبت رسیده است، گفت: در حال حاضر ۲۲۰ نفر از استانداران عضو این مجمع هستند.

طاهری مجمع را مرکز فکر و تجربه عملی برای اعضا دانست و گفت: این مجمع دارای کمیته های استانی است.

وی بیان کرد: در کمیته استانی از نظرات، تجربه ها و سوابق موفق استانداران ادواری هر استان استفاده می شود.

دبیر مجمع استانداران از تشکیل کارگروه تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران خبر داد و افزود: در این کارگروه از استاندار موفق مصاحبه به عمل آمده تا مورد استفاده بقیه نیز قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت گردشگری در هر استان بیان کرد: برای رونق گردشگری باید زیرساخت های لازم فراهم شود.

طاهری با بیان اینکه باید در حوزه گردشگری مسایل فرهنگی دیده شود، اظهار کرد: همچنین باید پذیرای گردشگران باشیم.

دبیر مجمع استانداران گفت: گردشگران نیز باید مسایل اخلاقی و رفتاری در کشور مقصد را رعایت کنند.