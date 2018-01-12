به گزارش خبرنگار مهر، جمعه ۲۲ دی و در سومین از برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر چندین گروه ایرانی و خارجی به اجرای برنامه های خود در تالار های مختلف می پردازند. این در حالی است که علاوه بر حضور پررنگ خارجی ها، در این روز دو کارگاه تخصصی دیگر در قالب بخش پژوهش میزبان پژوهشگران خواهد بود.

بر اساس اعلام جدول سی و سومین جشنواره موسیقی فجر برنامه اجراها به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت: ساعت ۱۸:۳۰ ارکستر «پارس» به رهبری ناصر نظر/ ساعت ۲۱:۳۰ اردوان کامکار با گروه سنتورنوازی معاصر.

تالار رودکی: ساعت ۱۸:۳۰ گروه کُر ارکستر سمفونیک تهران به سرپرستی رازمیک اوحانیان/ ساعت ۲۱:۳۰ گروه «باربانگ» به سرپرستی حامد زند و خوانندگی پوریا اخواص.

برج آزادی: ساعت ۱۸:۳۰ موسیقی جنوب ایران/ ساعت ۲۱:۳۰ شب موسیقی بلوچستان و آوای «دال».

فرهنگسرای نیاوران: ساعت ۱۸:۳۰ مارکو بیزلی از ایتالیا / ساعت ۲۱:۳۰ گروه «لیان» به سرپرستی محسن شریفیان و خانه درام چین.

سالن همایش ایرانیان: ساعت ۱۹ و ساعت ۲۱ حامد همایون.

موسسه «اکو»: ساعت ۱۱ تا ۱۴ نشست «رقابت های رسمی در موسیقی موجودیت، کارکردها، فرصت ها و خطرات» با حضور کلوس نویمن از آلمان/ ساعت ۱۴ تا ۱۶ نشست «زیبایی‌شناسی موسیقی کلاسیک و مقایسه آن با روند موسیقی ایرانی» با حضور محمدسعید شریفیان.

سی و سومین جشنواره موسیقی فجر تا روز شنبه ۳۰ دی به مدیریت حمیدرضا نوربخش توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران برگزار می شود.