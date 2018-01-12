زیرساخت های ورزش کوهنوردی در شمال تهران ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی در جلسه ایی که با حضور رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی، علی محمد ساریخانی رئیس کمیته پناهگاه های فدراسیون ،مرتضی رمضانی رئیس هیات کوهنوردی استان تهران، حمید مساعدیان رئیس هیات کوهنوردی شمیرانات برگزار شد، با بیان مطلب فوق اظهار داشت: منطقه یک به دلیل مجاورت با ارتفاعات و دامنه های البرز به عنوان قطب گردشگری و تفریحی شهر تهران محسوب می شود.

وی افزود: هر هفته تعداد کثیری از شهروندان و کوهنوردان به این منطقه مراجعه می کنند، لذا در راستای خدمات رسانی بهتر به آن ها مسیرهای گردشگری و کوهنوردی ساماندهی و ایمن سازی می شوند.

شهردار منطقه یک تهران گفت: با شناسایی نقاط خطر آفرین و حادثه خیز در مسیرهای کوهنوردی عملیات ساماندهی و ایمن سازی در معابر کوهستانی ارتفاعات شمال تهران در حال اجرا است که یکی از اقدامات در حال اجرا توسط ناحیه کوهستان منطقه شیب بندی و پله بندی مسیرها از جمله مسیرپر پیچ و خم کوهپیمایی «درکه – پلنگچال» بوده است که در سایر مسیرها نیز در حال اجرا است.

تاجیک اسماعیلی به تجهیز و نگهداری پناهگاه ها در مسیرهای کوهنوردی اشاره و اضافه کرد: جان پناه های واقع در مسیرهای کوهنوردی یکی از ضروری ترین مکان ها برای اسکان کوهنوردان است که باید به وسایل مورد نیاز آنها مجهز باشد که در این راستا پنل های خورشیدی در چند پناهگاه و جانپناه نصب شده تا بتوان از انرژی تولید شده آن برای وسایل گرمایشی ، ارتباطی و... استفاده بهینه کرد.

شهردار منطقه یک تهران ایجاد پدهای هلیکو پتر و تجهیز نیروهای امداد کوهستان و برگزاری جشنواره های مشترک ورزشی را نیز مورد توجه خاص قرار داد.