آنکارا به شهروندان ترکیه برای سفر به آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، وزارت خارجه ترکیه امروز جمعه اعلام کرد که به علت افزایش حملات تروریستی در آمریکا، شهروندان ترک از سفر به آمریکا خودداری کنند.

تنش های میان ترکیه و آمریکا در هفته های اخیر بار دیگر شدت گرفته است.

در همین رابطه «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه دیروز پنجشنبه بار دیگر از واشنگتن خواست فتح اﻟله گولن روحانی ترک ساکن آمریکا که آنکارا می‌گوید در کودتای سال قبل دست داشته را به آنکارا تحویل دهد و تهدید کرد اگر این امر محقق نشود، توافق استرداد مجرمان با ایالات متحده متوقف خواهد شد.

رجب طیب اردوغان می‌گوید فتح اﻟله گولن، که زمانی متحد او بود، پشت کودتای نافرجام ۲۵ تیر ۱۳۹۵ در ترکیه بوده و علاوه بر درخواست استرداد او از آمریکا، صدها نفر را به اتهام ارتباط با گولن و کودتا بازداشت کرده است. واشنگتن با درخواست آنکارا موافقت نکرده است.

اردوغان در نشستی در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا با بیان این که آمریکا برای پذیرش این درخواست بهانه‌تراشی می‌کند، گفت «ما تا کنون دوازده تروریست را تحویل ایالات متحده داده‌ایم، اما آنها کسی را که ما می‌خواهیم به ما تحویل نداده‌اند.»

رئیس جمهوری ترکیه، متحد آمریکا در منطقه و بزرگترین کشور مسلمان عضو ناتو، در ادامه اضافه کرد «اگر شما او (گولن) را تحویل ما ندهید، بعد ببخشید، هر وقت از ما بخواهید تروریستی را تحویل تان دهیم، تا زمانی که من سر کار هستم، دست شما به او نخواهد رسید.»

فتح اﻟله گولن، ۷۵ ساله، روحانی پرنفوذی که از سال ۱۹۹۹ میلادی تاکنون در تبعید خودخواسته در ایالت پنسیلوانیای آمریکا به سر می‌برد، هرگونه نقش خود در کودتای نافرجام تابستان گذشته در ترکیه را تکذیب کرده است.

روابط آنکارا و واشنگتن در ماه‌های اخیر به دلیل اختلاف بر سر طیفی از مسائل، از جمله حمایت آمریکا از نیروهای کرد سوریه علیه داعش، محاکمه یک بانکدار ترک در نیویورک در ارتباط با پرونده تحریم‌های ایران و بازداشت کارمند کنسولگری آمریکا در ترکیه، دچار تنش شده است.