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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران منصوب شد

معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران منصوب شد

طی حکمی، معاون قضایی رئیس کل محاکم استان تهران منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی، حیدرفتاحی به عنوان معاون قضایی رئیس کل محاکم استان تهران منصوب شد.

وی همچنین در انتصابی دیگر به عنوان رئیس مجتمع قضایی شهید مدرس هم منصوب شده است. 

فتاحی پیش ازاین به عنوان دادستان پردیس مشغول به فعالیت قضایی بود.

کد مطلب 4197425

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    نظرات

    • سعید اهتمام بر DE ۰۵:۰۵ - ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
      2 0
      پاسخ
      باسلام خیر مقدم خدمت آقای دکتر حیدر فتاح که قبلا هم در دادگاه های مدرس که ریاست آنجا را بر عهده داشتند با فعالیت و رسیدگی به کار مردم همیشه در اولویت ایشان بوده و هست امیدوارم دست کسانی که به اموال مردم دست درازی می‌کنند در این اینجا هم آنها را به سزای اعمالشان برساند درود بر یاران فدا کا ر رهبری

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