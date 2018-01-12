معاون قضایی رئیس کل محاکم تهران منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی، حیدرفتاحی به عنوان معاون قضایی رئیس کل محاکم استان تهران منصوب شد.

وی همچنین در انتصابی دیگر به عنوان رئیس مجتمع قضایی شهید مدرس هم منصوب شده است.

فتاحی پیش ازاین به عنوان دادستان پردیس مشغول به فعالیت قضایی بود.