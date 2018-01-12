تصویب انتشار ۳ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای مترو قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی استاندار قم در جلسه شورای قطار شهری قم با اشاره به اهمیت قطار شهری به عنوان بستر قابل اطمینان، ارزان و سریع حمل و نقل، تلاش برای تحقق اعتبارات پروژه متروی قم جهت بهره‌برداری از این طرح در زمان بندی تعیین را خواستار شد.

گزارش پیشرفت فاز نخست بهره برداری از پروژه متروی نیز در این جلسه توسط مشاور این طرح ارائه شد و مقرر شد در راستای راه‌اندازی فاز اول پروژه مترو تا پایان سال ۹۷، پیمانکار و تیم مشاور هماهنگی و اقدامات لازم را صورت دهند.

پیگیری جت تأمین واگن‌های مورد نیاز متروی قم، انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال، و نیز پیگیری اخذ وام ۵۰ میلیون یورویی از شرکت چینی برای خرید تجهیزات و ساخت ایستگاه‌ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.