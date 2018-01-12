  1. استانها
  2. قم
۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۲

در جلسه شورای سازمان قطار شهری قم انجام شد؛

تصویب انتشار ۳ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای مترو قم

تصویب انتشار ۳ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای مترو قم

قم - انتشار ۳۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت تأمین مالی فاز نخست پروژه متروی قم در جلسه شورای قطار شهری به ریاست استاندار قم تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم،  سید مهدی صادقی استاندار قم در جلسه شورای قطار شهری قم با اشاره به اهمیت قطار شهری به عنوان بستر قابل اطمینان، ارزان و سریع حمل و نقل، تلاش برای تحقق اعتبارات پروژه متروی قم جهت بهره‌برداری از این طرح در زمان بندی تعیین را خواستار شد.

گزارش پیشرفت فاز نخست بهره برداری از پروژه متروی نیز در این جلسه توسط مشاور این طرح ارائه شد و مقرر شد در راستای راه‌اندازی فاز اول پروژه مترو تا پایان سال ۹۷، پیمانکار و تیم مشاور هماهنگی و اقدامات لازم را صورت دهند.

پیگیری جت تأمین واگن‌های مورد نیاز متروی قم، انتشار اوراق مشارکت به مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال، و نیز پیگیری اخذ وام ۵۰ میلیون یورویی از شرکت چینی برای خرید تجهیزات و ساخت ایستگاه‌ها از دیگر مصوبات این جلسه بود.

کد مطلب 4197439

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها