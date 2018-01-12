راه یاب ملل سنندج دور برگشت لیگ برتر را با برد پر گل آغاز کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نخست نیم فصل دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر دختران باشگاه های کشور روز جمعه ۲۲ دی ماه در شهرهای مختلف آغاز شد.

شاگردان بیان محمودی سرمربی تیم راه یاب ملل در ورزشگاه ملک نیا برای دومین بار در مقابل نماینده فارس قرار گرفتند و موفق شدند با شکست حریف خود این مرحله را با پیروزی آعاز کنند.

تیم راه یاب ملل سنندج در یک هوای نستباَ زمستانی به مصاف میهمان خود هیأت فارس رفت و توانست با گل های زهرا حاتم نژاد، فاطمه مخمدمی و فاطمه قاسمی این تیم را با نتیجه چهار و بر دو مغلوب کند.

نماینده کردستان با کسب این برد همچنان به عنوات یکی از تیم های تعقیب کننده چشم انتظار لغزش صدرنشین رقابت هاست.

تیم راه یاب ملل سنندج در هفته دوم دور برگشت رقابت های فوتبال دختران لیگ برتر باشگاه های کشور ۲۹ دی ماه میهمان استقلال خوزستان خواهد بود.

تیم های راه یاب ملل سنندج، آذرخش تهران، آینده سازان میهن نجف آباد، خیبر خرم آباد، استقلال خوزستان، پالایش گاز ایلام، شهرداری سیرجان، شهرداری بم، ذوب آهن اصفهان، پارس جنوبی جم، فارس و همیاری ارومیه در این رقابت ها حضور دارند.

در ترکیب تیم راه یاب ملل سنندج، فاطمه صادقی، اسرین خالدی، بینا کریمی، بشرا بنفشی، هستی سهرابی فر، سرشین کمانگر، زهره جلالی، فاطمه مخدومی، سمیه خرمی، فاطمه قاسمی، رقیه شهبازی، زهرا خواجوی، زهرا حاتم نژاد، فاطمه عزیزی، زهرا فتاحی فر. هلاله عبدالهی، فاطمه اردستانی حضور دارند.

شرمین رحمتی مدیر فنی، بیان محمودی سرمربی، راشین حمیدی مربی دروازه بانان، سمیه مصطفاپور به عنوان مربی بدنساز نماینده استان کردستان را در این رقابت ها هدایت و همراهی می کنند.