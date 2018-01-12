به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هادی حق شناس گفت: عملیات اصلی اطفاء حریق با حضور دومین یدک‌کش آتش‌خوار ژاپن در محل حادثه و همکاری چینی ها، امروز (جمعه، ۲۲ دیماه) انجام می شود و تیم تجسس سازمان بنادر و دریانوری تلاش خواهد کرد، وارد نفتکش شود.

وی درباره ورود نفتکش «سانچی» به آب‌های ژاپن هم توضیح داد: اگر کشتی موتور نداشته باشد، طبیعتا با وزش باد حرکت می کند؛ اما اینگونه نیست که وارد آب‌های ژاپن شده باشد؛ بلکه به سمت جزیره اوکیناوا ژاپن یعنی به سمت جنوب شرقی حرکت کرد.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با یادآوری این که در روز نخست حادثه (شنبه، ۱۶ دیماه) این کشتی در ۱۵۸ مایلی شانگهای قرار داشت، افزود: هم اکنون این کشتی تقریبا در ۲۷۰ مایلی شانگهای و ۱۹۰ مایلی اوکیناوا قرار گرفته است که با توجه به این که یدکش آتش خوار ژاپن نیز، در این مسیر قرار گرفته است، به نفع ما است.

حق شناس با تاکید بر این که فرماندهی مهار آتش نفتکش «سانچی» همچنان با مرکز تجسس نجات بندر شانگهای (MRCC) است، تصریح کرد: هم اکنون تیم مشاور فنی هلند و هیات ۲ نفره کارشناسان فنی پاناما نیز، در کنار این مرکز قرار دارند.

وی به دیدار ربیعی، وزیر کار و رفاه اجتماعی با سفیر چین در روز گذشته (پنجشنبه، ۲۲دیماه) اشاره کرد و افزود: مجموعه فعالیت وی به عنوان مسئول کمیته ویژه رسیدگی حادثه نفتکش «سانچی» سبب شد شاهد فعالیت موثر در مرکز تجسس نجات بندر شانگهای چین باشیم.

کشتی سانچی روز ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۶ بندر عسلویه را با محموله حدود یک میلیون بشکه میعانات گازی، به مقصد یکی از بندرهای کره جنوبی ترک کرد و روز شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ ساعت ۸ شب به وقت محلی با یک کشتی فله‌بر تحت پرچم هنگ‌کنگ و با خدمه چینی برخورد کرد.در این حادثه ۳۲ خدمه این نفتکش مفقود شدند که با پیدا شدن یکی از اجساد در روز گذشته، سرنوشت ۳۱ نفر دیگر مشخص نیست.