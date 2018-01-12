نخستین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه دبیرخانه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات گزارشی از آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص تهیه برنامه اقدام مرحله توسعه و تکامل شبکه ملی اطلاعات در راستای اهداف مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ارائه کرد.

همچنین پس از بحث و تبادل‌ نظر اعضای شورا مقرر شد کارگروه‌ها برنامه‌های حوزه تخصصی خود را پس از برگزاری جلسات تخصصی با ذینفعان تهیه و جهت نهایی سازی و تلفیق به شورای راهبری ارائه کنند.

در این جلسه وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه ویژه مقام معظم رهبری به تحقق کامل شبکه ملی اطلاعات گفت: در چند ماه گذشته مذاکرات جدی با مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته و مرکز ملی فضای مجازی سندی در این زمینه را به‌صورت مکتوب ابلاغ کرده است. در این سند اقدامات ما برای رسیدن به اهداف شبکه ملی اطلاعات تبیین شده است.

آذری جهرمی افزود: سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد توافق است و تلاش ما انطباق اقدامات و فعالیت‌ها با این سند خواهد بود.

ساختار شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات شامل یک شورای اصلی، دبیرخانه، مرکز هماهنگی اجرای پروژه‌ها و گروه کنترل و پایش پروژه‌ها و همچنین گروه ناظرین است. این شورا به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و عضویت معاونان، مدیران پروژه و کمیته ناظران به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه خواهد داد و پیشرفت این پروژه را رصد می‌کند.