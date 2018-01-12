مسئولان نگاه جدی به حل مشکلات مردم داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مظفری در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه مسئولان باید نگاه ویژه‌ای نسبت به حل مشکلات مردم قبل از اینکه این مشکلات زیاد شود، داشته باشند، افزود: متاسفانه جامعه امروز دارای زخم‌هایی است که مسئولان باید قبل از اینکه این زخم‌ها عفونی شود، نسبت به التیام آن اقدام کنند؛ چرا که حل این مشکلات اولویت امروز جامعه است.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی و رفع معضل بیکاری که اکثر خانواده‌های ایرانی با آن دست به گریبان هستند، باید در اولویت رسیدگی مسئولان قرار گیرد، تصریح کرد: مردم بصیر ایران اسلامی همواره وفاداری خود را به نظام ثابت کرده‌اند، لذا رسیدگی به مشکلات این مردم باید اولویت امروز مسئولان نظام باشد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان یکی از ضرورت‌های جامعه امروز را مطالعه دقیق تاریخ عنوان کرد و با بیان اینکه باید جوانان و نوجوانان را با تاریخ آشنا و فهم و علم این قشر را در این زمینه برای ترسیم آینده‌ای روشن ارتقا دهیم، ادامه داد: با تفکر در قرآن‌کریم درمی‌یابیم که خداوند نیز در قرآن به اهمیت مطالعه تاریخ و اینکه در گذشته افرادی که فسق و فجور کردند، به چه روزگاری دچار شدند، سفارش کرده است.

مظفری با یادآوری اینکه مطالعه تاریخ این فرصت را به ما می‌دهد تا به این درک برسیم که در گذشته در چه مقطعی قرار داشتیم و امروز وضعیت‌مان نسبت به گذشته چگونه است، اظهار کرد: آگاهی داشتن نسبت به اوضاع گذشته و مقایسه آن با حال، این امکان را به ما می‌دهد تا در شرایط سخت بتوانیم تصمیم درستی در وقایع گرفته و نسبت به آن قضاوت و داوری کنیم.