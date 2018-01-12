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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۲

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند

کرمانشاه- زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور دقایقی قبل، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز جمعه ۲۲ دی ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.

کد مطلب 4197558

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