به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور دقایقی قبل، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.

زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز جمعه ۲۲ دی ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.