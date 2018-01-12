به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور دقایقی قبل، زلزلهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز جمعه ۲۲ دی ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
کرمانشاه- زلزلهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مرکز لرزه نگاری کشور دقایقی قبل، زلزلهای به بزرگی ۳.۹ ریشتر حوالی سومار استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق این زمین لرزه ساعت ۱۵ و ۱۳ دقیقه و ۴۸ ثانیه امروز جمعه ۲۲ دی ثبت شده و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
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