رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اولویت مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی در خطبه‌های امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مرزداران ایران اسلامی همواره برای دفاع از این نظام و انقلاب آماده هستند و در عرصه‌های مختلف شاهد موفقیت آنان هستیم.

وی با اشاره به سالروز دستگیری متجاوزان آمریکایی در خلیج فارس توسط دریادلان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه بیان کرد: رزمندگان این مرز و بوم استکبار جهانی را در دریا به ذلت و خواری کشاندند.

امام جمعه موقت بوشهر بر لزوم توجه به سبک زندگی اسلامی و جلوگیری از ترویج ناهنجاری‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: کنسرت‌هایی که تبلیغ می‌شود مروج مدلهای غربی است و آسیب‌هایی ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در ۱۳ دی‌ماه حضور فعالی برای خنثی شدن فتنه جدید دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی داشتند اضافه کرد: مردم استان بوشهر نیز با حضور حماسی، بصیرت و اقتدار خود را نشان دادند که از آنان سپاسگذاری و قدردانی می‌شود.

دشتی حضور مردم در این برنامه‌ها را در سطح دنیا بی نظیر دانست و ادامه داد: مردم با این شورانگیزی و به صورت خودجوش حرکتی عظیم داشتند و نشان دادند که فطرت دینی و انقلابی آنها زنده است.

وی با بیان اینکه این توطئه‌ها در خارج از کشور وابسته به استکبار جهانی و دیگر دشمنان است گفت: دشمنان از اختلافات در جامعه و فرصت‌های گوناگون برای موج سواری سوء استفاده می‌کند.

خطیب نماز جمعه بوشهر به مشکلات اقتصادی مردم استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: باید با برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق مطالبات و رفع مشکلات مردم تلاش شود.

وی با تاکید بر اینکه رضایت‌مندی مردم شرط بقا حکومت اسلامی ایران است، افزود: تنها توجه به رشد اقتصادی، مشکلی در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را برطرف نمی‌کند

دشتی خواستار تلاش برای رفع مشکلات مردم در کوتاه‌مدت شد و اظهار داشت: ادامه این مشکلات نارضایتی‌ها را افزایش می‌دهد که باید مطالبات به حق مردم محقق شود.