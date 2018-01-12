اهمیت نقش ایران در آرامش و ثبات اقتصادی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری که برای رایزنی ها و ملاقات های خود با مقامات اقتصادی ایتالیا در رم بسر می برد، امروز با قائم مقام وزیر خارجه ایتالیا در محل آن وزارتخانه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که سفیر کشورمان نیز حضور داشت، محمد خزاعی با اشاره به سوابق دیرین دوستی بین دو کشور، بر اراده دولت و ملت ایران بر توسعه مناسبات دوجانبه تاکید و ضمن تشریح اوضاع سیاسی و اقتصادی منطقه، همکاری های سیاسی و اقتصادی دوجانبه و چندجانبه را عامل مهمی در ایجاد اشتغال، توسعه بازارهای صادراتی، کاهش فقر و مهاجرت دانست.

بر پایه این گزارش، مساله حمایت های اقتصادی برخی دولت ها در جهان از گروه های تروریستی و ضرورت مبارزه با آن، از دیگر نکات مورد بحث در این ملاقات بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، ضمن مهم خواندن انعقاد قرارداد مالی ۵ میلیارد یورویی که باعث گسترش مناسبات اقتصادی بین دو کشور می‌شود و هر دو از آن بهره مند می شوند، آنرا یک نشانه روشن از سیاست های مدبرانه و مستقل ایتالیا و اتحادیه اروپا از سیاست های آمریکا در قبال ایران و منطقه و آنرا مهم ارزیابی کرد.

قائم مقام وزیر خارجه ایتالیا نیز، ضمن تشکر از اقدامات موثر انجام شده و با ابراز خوشنودی از این اقدام، بر تصمیم جدی و دارای برنامه کشورش در پیشبرد روابط سیاسی و اقتصادی بین دو کشور تاکید و همکاری ها در کلیه زمینه ها را ضروری و جزو اولویت های دولت ایتالیا دانست.

وی سپس با اشاره به سوابق و تجربیات طرف ایرانی خود، بر اهمیت نقش ایران در تحولات منطقه و نقش توسعه روابط اقتصادی در ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی در منطقه تاکید کرد.

این مقام ایتالیایی در این ملاقات اظهار امیدواری کرد که این اقدام مهم بتواند باعث همکاری های بیشتر دو کشور در اجرای پروژهای مهم و زیربنایی شود.

گفتنی است در پایان این دیدار، محمد خزاعی از همکاری های موثر دولت و وزارت خارجه ایتالیا در این اقدام مهم و هم چنین نقش موثر و ارزنده سفارت کشورمان در رم ابراز قدردانی و سپاسگزاری کرد.