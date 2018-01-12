جعفر مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بهره گیری از سمن ها برای مبارزه با مواد مخدر ضروری است، اظهار داشت: باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مسیر مبارزه با مواد مخدر بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: مبارزه با مواد مخدر نیامند مشارکت همگانی است و باید تلاش کرد مردم در مسیر مبارزه با مواد مخدر در این استان وارد شوند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد در بخش مبازره با مواد مخدر مشارکت کنند، اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد می تواند در بخش مبارزه با مواد مخدر گام های بلندی بردارند.

وی عنوان کرد: باید از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد و مردم برای مبارزه با مواد مخدر بهره گیری کرد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه اعتیاد صدمان جبران ناپذیری به جامعه وارد می کند، تاکید کرد: باید در زمینه ورود مواد مخدر به جامعه و جلوگیری از گرایش افراد به سمت مواد مخدر تلاش کرد.

وی ادامه داد: سازمان های مردم نهاد در بخش آموزش می توانند گام های بلندی در مسیر مبارزه با مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری بر دارند.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: کاهش نرخ مصرف مواد مخدر در چهارمحال و بختیاری از مهمترین اهداف مسئولان در این استان است.