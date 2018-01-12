برتری استقلال مقابل سایپا در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نوزدهم لیگ برتر امروز جمعه و از ساعت ۱۶:۳۵ در ورزشگاه آزادی به مصاف سایپا رفت که نیمه نخست این بازی با یک گل به سود استقلال تمام شد.

داریوش شجاعیان در دقیقه ۲۳ برای استقلال گلزنی کرد.

سایپا در این نیمه به جز شوت قلی زاده موقعیت خطرناک زیادی نداشت. با این حال استقلال بازی هجومی تری را به نمایش گذاشت. در دقیقه ۲۳ فرشید باقری توپی را داخل محوطه سایپا ارسال کرد که داریوش شجاعیان ضربه سری را به سمت دروازه نارنجی پوشان زد. دروازه بان سایپا این توپ را مهار کرد ولی در برگشت شجاعیان آنرا به گل تبدیل کرد.

شاگردان علی دایی بعد از دریافت گل و در دقایق پایانی حملاتی را برای جبران نتیجه انجام دادند که این حملات بی نتیجه بود و بازی با همان یک گل در نیمه اول تمام شد.