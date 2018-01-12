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۲۲ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۱۰

پایان هفته اول لیگ تیراندازی مرکزی با برتری مقاومت و هیات اراک

پایان هفته اول لیگ تیراندازی مرکزی با برتری مقاومت و هیات اراک

اراک- هفته اول لیگ برتر تیراندازی آقایان استان مرکزی با برتری تیم هیات تیراندازی اراک در رشته تفنگ بادی و باشگاه مقاومت در رشته تپانچه، در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین هفته مسابقات لیگ برتر تیراندازی آقایان استان مرکزی روز جمعه با شرکت پنج تیم از باشگاه مقاومت، پالایشگاه شازند، واگن پارس، کانون بازنشستگان سپاه و هیات تیراندازی اراک، برگزار شد.

این رقابت ها در دو رشته تفنگ بادی و تپانچه در دو بخش انفرادی و تیمی پیگیری شد که در نهایت در بخش انفرادی تفنگ بادی، مجتبی قاسم آبادی از هیات تیراندازی اراک، سید وحید چالشگر از کانون بازنشستگان سپاه و رضا امیری از پالایشگاه شازند اول تا سوم شدند.

براساس این گزارش، در بخش انفرادی تپانچه هم هادی یاسبلاغی از هیات تیراندازی اراک اول شد، نوربخش امیری از پالایشگاه شازند و ایوب صالحی از هیات تیراندازی اراک به ترتیب دوم و سوم شدند.

در رده بندی تیمی هم در رشته تفنگ بادی هیات تیراندازی اراک، پالایشگاه شازند و کانون بازنشستگان سپاه به ترتیب در جایگاه اول تا سوم ایستادند.

همچنین در رده بندی تیمی رشته تپانچه، مقاومت بر سکوی نخست تکیه زد، پالایشگاه شازند نایب قهرمان شد و هیات تیراندازی اراک مقام سوم را به خود اختصاص داد. 

گفتنی است داوری این مسابقات را منصور غلامی و امیر سبزی بر عهده داشتند.

کد مطلب 4197724

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