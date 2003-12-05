در بازي برگشت تلافي مي كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" يكي از مخالفين برگزاري اين مسابقه برانكو ايوانكوويچ سرمربي اين تيم بود كه بارها مخالفت خود را اعلام كرد. اما به هر حال اين بازي برگزاري شد و حالا سرمربي تيم ملي حرفهاي زيادي براي گفتن دارد.

برانكو در ابتدا گفت: با بد شانسي باختيم. اگر بچه ها دقت مي كردند نتيجه غير ازاين بود ، دراين مواقع بخت و اقبال چيز خوبي است. اما با اين حال دليل خاصي براي نگراني وجود ندارد. ما با 15 بازيكن به كويت رفتيم و بازيكنان با در مدت چهار روز سه بازي سخت را پشت سرگذاشتند كه انجام اين مسابقه از سوي آنان نيز جاي تقدير دارد. ضمن اينكه در بازي برگشت كه فدراسيون در نظر گرفته جبران مي كنيم و تلافي اين شكست را در مي آوريم.

سرمربي تيم ملي از برخي بازيكنان تيم ملي ناراحت است ، او در اين زمينه مي گويد : اجازه بدهيد اسم نفر خاصي را نبرم اما در مجموع از اكثر بازيكنان راضي هستيم. چون آنها تمام توان خود را بكار بستند تا تيم ملي پيروز از ميدان خارج شود. ما قبل و بعد از بازي با مسابقه را با بچه ها آناليز مي كنيم و روي نقاط قوت و ضعف آن صحبت مي كنيم تا ايراداتمان به حداقل برسد. اين بار نيز اين كار را خواهيم كرد .

برانكو در مورد استفاده از ميرزاپور در يك بازي تداركاتي گفت: متاسفانه در ايران عادت دارند در بازيهاي دوستانه از بازيكنان تست بگيرند. در حالي كه به عقيده من يك تيم براساس نيازها چيده مي شود . اگر مشكل شما بازي نكردن رحمتي است ، او در تيم المپيك فرصت دارد تا خود رانشان دهد و احتمالا اين كار را خواهد كرد.

وي در ادامه افزود: من با انجام اين مسابقه مخالف بودم اما تعهدات فدراسيون فوتبال سبب شد تا تن به اين مسابقه بدهيم. مضاف بر اينكه اگر بازيهاي ليگ روز يكشنبه برگزار نمي شد راحت تر مي توانستيم تيم ملي را جمع و جور كنيم اما به هر حال دوندگي و تلاش آنها نشان داد كه اين بچه ها براي تيم ملي از جان مايه مي گذارند و خسته نمي شوند.

سرمربي تيم ملي براي استفاده از نيكبخت در جناح راست نيز دلايل خاص خودش را دارد: سازمان تيمي و انضباط گروهي موجب شد تا ما تغييراتي در خط هافبك خود داشته باشيم و گلي كه به ثمر رسانديم نيز از همين جابجايي و سانتر نيكبخت بود به هر حال ما از هر روشي براي بهتر شدن استفاده مي كنيم.

وي تغييرات ايجاد شده در خط دفاعي را مثبت ارزيابي مي كند و مي افزايد: ما سه تغيير در خط دفاعي داشتيم ولي ارزيابي خود از اين تغييرات را به مصاحبه مطبوعاتي آينده موكول مي كنم و در آنجا تحليل و آناليز خود را از عملكرد مردان اين منطقه اعلام خواهم كرد.

برانكو در مورد دليل به همراه بردن سامره با وجود بيماري گفت: اگر او را هم نمي برديم با اين تعداد كم بازيكن چه بايد مي كرديم ما چند بازيكن جوان خود از جمله كعبي را به دليل مسافرت وتعدادي را به علت مشكل سربازي به همراه نداشتيم نمي شود كه با 11 بازيكن به مسافرت رفت.

وي در ادامه افزود: با وجود اينكه گفته مي شود ما با يك مهاجم آنهم دايي دربازي مقابل كويت ظاهر شديم اما بايد اذعان كنم در هنگام حمله ما با 5 مهاجم به دروازه حريف حمله ور مي شويم كه تنها به دليل بدشانسي گلهاي ما به ثمر نرسيد وگرنه كويت به آساني از چنگ ما خارج نمي شد.

سرمربي تيم ملي در پايان اضافه كرد: سال گذشته نيز ما كويت را در يك بازي دوستانه 1-3 شكست داديم اما آنموقع كسي ننوشت كه چرا و چطور برديم حالا اين شكست اين قدر به چشم آمده ، در حاليكه نسبت به مسايل بايد واقع بين بود.