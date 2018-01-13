تمام سهم استان زنجان از تسهیلات حوزه اشتغال باید جذب شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش امیری در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های عامل استان زنجان، بابیان اینکه تنها دو ماه و ۱۰ روز تا پایان سال، فرصت برای مدیران استانی در راستای جذب تسهیلات باقی‌مانده است، اظهار کرد: مدیریت استان هیچ بهانه‌ای را از سوی مدیران بانک‌های عامل استان در تعلل و کُندی پرداخت تسهیلات به بهانه دهه فجر و یا روزهای پایانی سال را نخواهد پذیرفت.

وی مهم‌ترین مشکل جامعه امروز را تأمین اشتغال جوانان عنوان کرد و افزود: دولت طی چند سال گذشته در لایحه بودجه و سیاست‌های کلان، به حوزه اشتغال متمرکز شده و از چند مجرا آن را پیگیری کرده است.

استاندار زنجان راهکارهای تأمین اشتغال در کشور را برشمرد و یادآور شد: یکی از مهم‌ترین این اقدامات مربوط به پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش تولید است و راهکار بعدی هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین راه دیگر، بهره‌گیری از سرمایه داخلی است.

درویش امیری بابیان اینکه فضای بین‌المللی در حضور سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: آرامش، امنیت و انسجام داخلی در حضور و ورود سرمایه‌گذاران تأثیر دارد، چراکه بنا به اذعان سرمایه‌گذاران خارجی، دلیل حضور آن‌ها امنیت ایران و بالا بودن شاخص امنیت و آرامش در استان زنجان بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه مشکلات پرداخت تسهیلات بانکی در دو بخش قابل بررسی است، تاکید کرد: فعالیت دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها دو عامل تأثیرگذار در پرداخت تسهیلات حوزه اشتغال هستند و مدیران بانک‌ها باید مسائل مطرح شده در خصوص تسهیلات حوزه اشتغال را به بدنه کارشناسی خود منتقل کنند.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات به عدم اهتمام جدی مدیران دستگاه‌های اجرایی در جذب تسهیلات بانکی برمی‌گردد، اظهار کرد: سهم هریک از شهرستان‌ها در حوزه اشتغال روستایی مشخص شده است، لذا مدیریت استان با گذشت ۹ ماه، منتظر اقدام مدیران شهرستانی در جذب اعتبارات نخواهد ماند و باقیمانده سهم شهرستان‌هایی که جذب مناسبی نداشته باشند به شهرستان موفق و پیشرو پرداخت می‌کند، چرا که این رویکرد در سطح ملی نیز وجود دارد و استان‌های موفق سهم بالاتری را دریافت می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه تسهیلات ۲۸۵ میلیارد تومانی حوزه اشتغال روستایی استان یک فرصت طلایی برای مدیران استانی است، تاکید کرد: باید این تسهیلات با نرخ پایین و با ایجاد واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در روستاها جذب شود تا بتواند اشتغال پایدار برای مردم روستا ایجاد نماید.

درویش امیری با بیان اینکه قرار نیست تسهیلات با نرخ پایین به مردم بدهیم به جای اینکه سرجای اصلی خودش برود برای ایجاد شغل جای دیگر هزینه شود، افزود: رویکرد مدیریت استان ارائه آمار صِرف نیست و باید از این ظرفیت به درستی در جهت ایجاد شغل برای مردم روستا استفاده شود تا روستائیان با برخورداری از شغل مناسب، افرادی توانمندی در تأمین نیازهای زندگی خود باشند.

استاندار زنجان از صدور مأموریت به دفتر بازرسی استانداری زنجان جهت نظارت و کنترل نحوه هزینه‌کرد تسهیلات حوزه روستایی خبر داد و گفت: در زمان کوتاه باقی مانده تا پایان سال باید اقدامات جدی صورت گیرد و طرح‌های اشتغالزای روستایی برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.

درویش امیری به شرایط پرداخت تسهیلات در بخش رونق اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: در سال جاری از چند محل که برای بنگاه‌های کوچک و متوسط تا سقف ۳ میلیارد تومان در استان تصمیم گیری شد، تاکنون بیش از ۲۲۱ میلیارد تومان در طرح رونق به واحدهای تولیدی تسهیلات ارائه شده است.

وی با بیان اینکه استان زنجان مجموعاً در سطح کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است، افزود: با این شرایط به این وضعیت قانع نیستیم، چرا که مدیران استان باید به دنبال کسب رتبه‌های نخست کشور باشند و خود را به جایگاه فعلی قانع نکنند.

استاندار زنجان از تصویب ۴۹ طرح تولیدی برای ارائه تسهیلات در غالب طرح رونق اقتصادی خبر داد و گفت: پرداخت تسهیلات برای ۱۳۳ طرح تولیدی دیگر در حال رسیدگی است که باید در این زمینه تسریع شود.

درویش امیری برگزاری جلسات هفتگی شورای هماهنگی بانک‌های استان جهت پیگیری وضعیت پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال استان را خواستار شد و گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته در پرداخت تسهیلات مختلف بخش اشتغال انحراف زیادی وجود داشته است، ضروری است پیگیری‌ها و نظارت‌ها بر عملکرد مدیران و بانک‌های عامل استان به‌صورت مستمر وجود داشته باشد.