کوتاهی در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی قابل بخشش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مازندران ، با بیان اینکه نگاه عملی به اجرای برنامههای اقتصاد مقاومتی باید مورد توجه همه دستگاهها در استان قرار گیرد، گفت: قصور در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قابل بخشش نیست و تمامی دستگاهها باید در این زمینه توان خود را به کار گیرند.
وی احصاء موانع موجود در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را خواستارشد و بیان داشت: هر یک از دستگاههای استان برای اجرای بهتر طرحها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید عملکرد خود را در این زمینه بررسی کنند .
استاندار مازندران ادامه داد: قانون رفع موانع تولید دارای سرفصلهای هدفمند و موثری است که میتواند برای رونق این بخش در استان کارساز باشد.
اسلامی از تشکیل جلساتی بدون خروجی و راهکار عملیاتی انتقاد کرد و این امر را شایسته خدمترسانی به مردم ندانست و افزود: اثر بخشی جلسات باید در جامعه نمود داشته باشد و از گسترش فقر در استان جلوگیری کند .
استاندار مازندران، اشتغال و معیشت را مهمترین دغدغه مردم برشمرد و ادامه داد: باید برای رفع دغدغههای مردم تلاش کرد و شاهد تحول را در انجام کارها بود.
اسلامی، مازندران را دارای نیروی انسانی عظیم و سرمایههای طبیعی خواند و یادآور شد: مازندران با وجود مواهب فراوان میتواند بهعنوان راهحل در کشور مطرح باشد و این امر جز اهتمام بیشتر به انجام امور میسر نخواهد بود.
وی با تاکید بر اینکه توانمندسازی ظرفیتهای موجود، محرک اقتصادی است، افزود: توانمندسازی خانوارهای روستایی در بخش تولیدات دامی و استفاده از ظرفیتهای روستاها میتواند در ایجاد اشتغال در این بخشها موثر باشد.
اسلامی تعریف طرحها با تصدیگری دولت را یکی از مشکلات طرحها خواند و بیان داشت: برای تعریف طرحها در زمینه اشتغال باید تصدیگری دولت کاهش یابد و نقش مردم و بخش خصوصی در ایجاد و توسعه این بخش بیشتر مورد نظر واقع شود.
استاندار مازندران پرداخت تسهیلات ارزان قیمت روستایی را از جمله راهکارهای تقویت اشتغال در روستاها برشمرد و گفت: با حرفزدن تغییری در معیشت روستاییان ایجاد نمیشود و میتوان با استفاده از ظرفیت عظیم روستائیان در مازندران برای رونق اشتغال روستایی تلاش کرد.
وی با بیان اینکه دوران استفاده از تسهیلات میلیاردی در صنعت و عدم پرداخت مالیات گذشته است، افزود: مشکلات و معضلات بخش صنعت باید به درستی بررسی شود و برای تحقق این امر، سرکشی به کارخانهها بهصورت موردی انجام خواهد شد.
اسلامی نیاز سنجی بازار را در ارائه مجوزهای بهرهبرداری، ضروری دانست و اعلام کرد: مجوزها در بخشهایی داده شده که بازاری برای آن وجود ندارد، باید بازار عرضه و تقاضا در این امر جدی گرفته شود.
استاندار مازندران استفاده از ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی را مهم توصیف کرد و اظهار داشت: احیای سنتهای بومی در ترویج اشتغال و استفاده از توانمندیهای گردشگری میتواند نقش مهمی در کاهش آمار بیکاری در استان داشته باشد و بهرهوری در این بخش را افزایش دهد.
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