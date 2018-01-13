تخصیص ۴۶ درصدی اعتبارات نفت به استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نوروزی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: اعتبارات مصوب استانی و ارتقای شاخص استان، ۲۴۲ میلیارد تومان بود که تا امروز ۳۹.۷ درصد تخصیص داشته ایم.

نوروزی با بیان اینکه در حوزه ردیف متوازن استانی ۱۷۹ میلیارد تومان اعتبار مصوب داشته ایم که ۲۹.۴ درصد آن تخصیص یافته است، اظهار کرد: در حوزه ردیف ملی متوازن نیز ۸۵.۲ میلیارد تومان ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: همچنین در بخش ۲۰.۷ میلیارد تومان اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد تخصیص یافت.

نوروزی با اشاره به اینکه اعتبارات ملی استانی در قالب ۱۴ پروژه به مبلغ ۱۴۵ میلیارد تومان مصوب شده است، از تخصیص ۵۲ درصدی این اعتبارات خبر داد و بیان داشت: ۷۵ میلیارد تومان در این بخش تخصیص داشته ایم.

نوروزی اعتبارات مصوب شده برای استان در حوزه ۴.۱ میلیارد تومان جرایم را ۲۰۰ میلیون تومان دانست و عنوان کرد: از محل ۲۷۹ میلیارد تومان اعتبارات ملی مصوب شده برای استان، ۶۲ درصد تخصیص یافته است.

وی افزود: در سال جاری عمده تخصیص ها در حوزه اسناد بوده است و همچنین مدیران باید با خزانه استان، در رابطه با تاریخ انتشار و سر رسید اسناد هماهنگ باشند.

نوروزی پاداش پایان خدمت بازنشستگان دستگاه های استانی را از سال ۹۵ و قبل از آن ۷.۹ میلیارد تومان عنوان کرد و از ۵۰ درصد تخصیص در این حوزه خبر داد.

وی افزود: باقیمانده این مبلغ نیز تا پایان سال جاری پرداخت می شود.