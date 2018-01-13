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۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

در عالی‌شهر؛

مسابقه موشک کاغذی و نمایش هوایی هواپیماهای کوچک برگزار شد

مسابقه موشک کاغذی و نمایش هوایی هواپیماهای کوچک برگزار شد

بوشهر - در ادامه برنامه‌های طرح نشاط اجتماعی عالی‌شهر، مسابقه موشک کاغذی و نمایش هوایی هواپیماهای کوچک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی عالی‌شهر، در ادامه برنامه‌های طرح نشاط اجتماعی که به پیشنهاد دفتر اموراجتماعی و فرهنگی استانداری، هر هفته توسط شهرداری درشهر عالی‌شهر برگزار می‌شود در چهارمین هفته این طرح مسابقه موشک کاغذی برای همه رده‌های سنی انجام شد.

از نکات جالب توجه آن می‌توان به شرکت همزمان همه اعضای خانواده در این مسابقه اشاره کرد.

 در حاشیه این مسابقه، هواپیماهای کوچک و ربات‌های پرنده به نمایش هوایی پرداختند که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.

از اهداف اصلی طرح نشاط اجتماعی می‌توان به ایجاد شور و نشاط در جامعه و همچنین پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد که در همین راستا شهرداری عالی‌شهر در پایان هر هفته برنامه‌های متنوعی را برای شهروندان تدارک می‌بیند.

کد مطلب 4198236

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