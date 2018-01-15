«گیس فروشی» راهی برای کسب درآمد/لزوم توجه به خانواده های کم درآمد

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بعضی از فیلمها مثل بینوایان دختری وجود داشت که موی خود را برای درآمد فروخت که بسیار تاثرانگیز بود و امروز با زنان و دخترانی روبرو هستیم که موهای خود را برای زیباتر شدن بانوان دیگر می فروشند این گروهها به گیس فروشها مشهور هستند.

وی گفت: این دختران به مغازه هایی که در خیابان منوچهری تهران و داخل پاساژهای مختلف وجود دارند، مراجعه می کنند و کارشناس همان جا بر روی موهایشان قیمت می گذارد معمولا بلندی مو، رنگ نشدن آن، موخوره نداشتن و پرپشت بودن، معیارهای اصلی برای تعیین قیمت است که از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵ میلیون تومان در تغییر است.

وی گفت: یکی از خریدارها می گفت بعضی از زنان موهای خود را برای خرید لباس و کیف و کفش می فروشند و برخی دیگر برای نیازهای ضروری تر مثل دوا و درمان خود یا خانواده و امسال آنها این کار را انجام می دهند.

این آسیب شناس با اشاره به اینکه مساله قیمت گذاری نیز یکی از مشکلات این زمینه است افزود: فرد فروشنده مجبور می شود به چند مغازه مراجعه کند حالا موضوع دیدن مو توسط محرم یا نامحرم بحثی جداگانه دارد. یک فروشنده دیگر نیز می گفت خریداران موهایی که در ویترین مغازه ها آویخته شده اند، خانمهایی هستند که برای استنشن و بلند نشان دادن موهای خود این موها را می خرند و سن خریداران بین ۲۵ تا ۶۰ سال است و اکثرا از افراد ثروتمند و پولدار هستند.

این استاد دانشگاه گفت: از نگاه رفتارشناسی وابستگی بانوان به موهای خود یک اصل روانی است که از قدیم الایام مرسوم بوده و چه بسا زن جوانی که مجبور به فروش گیسوان خود می شود دچار افسردگی و ناهنجاریهای روحی بعدی شود.

وی اظهار داشت: از نگاه آسیب شناسی اجتماعی فروش اعضای بدن اعم از کلیه و یا مو به خاطر نیاز مالی بوده هرچند برای کیف و کفش باشد. این حرکت کاری شرافتمندانه است که بانوان پاکدامن برای کشیده نشدن به مسیرهای نادرست انجام می دهند اما باید بدانیم فقط یک بار در دوران زندگی چنین اتفاقی می افتدکه بلندی گیسوان موجب کسب درآمد می شود بنابراین توجه به خانواده های کم درآمد و فقیر که دارای دختران بزرگ هستند باید در دستور کار سازمانهای حمایتی نه در حرف و شعار بلکه در عمل قرار گیرد.