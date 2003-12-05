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۱۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۰:۳۱

از سوي كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ؛

محمد احمد زاده جريمه و توبيخ شد

محمد احمد زاده جريمه و توبيخ شد

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال راي نهايي خود را درباره شكايت باشگاه پرسپوليس نسبت به اظهارات محمد احمد زاده در پايان ديدار پرسپوليس و برق شيراز را اعلام كرد .

به گزارش خبرنگار"مهر" بدنبال شكايت باشگاه پرسپوليس نسبت به اظهارات مربي تيم فوتبال برق شيراز مبني بر غير طبيعي بودن بازيكنان پرسپوليس در ديدار دو تيم پرسپوليس و برق در هفته نهم سومين دوره رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور ، كميته انضباطي با تشكيل جلسه اي در تاريخ 28 آبان ماه به محمد احمدزاده و نماينده حقوقي اين باشگاه به مدت دو روز مهلت داد تا مدارك مستدل خود را در اين زمينه به كميته انضباطي ارائه كند .
براساس همين گزارش با توجه به عدم ارائه دلايل مستدل ظرف مدت مقرر و سپري شدن دو هفته از زمان تعيين شده ، كميته انضباطي با اعلام ختم رسيدگي به شكايت تيم پرسپوليس اظهارات محمد احمدزاده را از مصاديق ماده 25 آئينامه انضباطي و بند 8 آئينامه مربوط به باشگاهها با ليگ برتر تشخيص داده و نامبرده را به استناد بندهاي ب و ج ماده 12 به توبيخ كتبي با درج در پرونده و مبلغ پنج ميليون ريال جريمه نقدي محكوم كرد .
کد مطلب 41983

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