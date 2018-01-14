شهرداری آبادان انضباطی در بحث مالی و نیروی انسانی ندارد

حسن کمری، رئیس شورای اسلامی شهر آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رویه غلطی که طی سال ها در شهرداری این شهر وجود داشته؛ سبب بروز بی انضباطی مالی در این مجموعه شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه این سیستم پیمانکارانی طلبکار با مبالغ چندین میلیونی دارد، اما هیچ قراردادی با آنها بسته نشده است. این پیمانکاران به تعهد خود عمل کرده اند اما برای دریافت مطالباتشان هیچ مدرکی در اختیار ندارند، از سوی دیگر تور لیدرهایی که در ایام نوروز برای هدایت و راهنمایی مسافران نوروزی آن هم بدون تفاهمنامه مالی با شهرداری همکاری کرده اند نیز هیچ سندی در اختیار ندارند.

وی یادآور شد: از این قبیل بی انضباطی های مالی در شهرداری فراوان است، تمامی موارد به شهردار گفته شده و این مسائل از دغدغه های وی نیز محسوب می شود، اغلب مشاوره هایی که شهردار در این زمان دریافت می کند، به منظور اصلاح، تغییر و ساماندهی همین ساختار است. امید می رود شرایط بهتر شود.

مدیران نواحی شهرداری حرمت مسئولیتشان را نگه دارند

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان گفت: از مدیران نواحی شهرداری می خواهیم تا حرمت مسئولیتشان در نواحی را نگه دارند و مسئولیت هایشان را برابر با قانون و مقررات توسعه دهند.

کمری افزود: معتقدیم شهرداران نواحی به عنوان بازوان شهرداری، بایستی در ریز مشکلات ورود کنند و در جهت راه اندازی پلیس ساختمان، برخورد با تخلفات شهری و انجام نظارت های مستمر و دقیق بکوشند و طبق قانون و مقررات نیز کم کاری پرسنل خود را رصد و مورد رسیدگی قرار دهند تا در صورت وجود ضعف، ضمن پاسخگو بودن در جهت رفع آن بکوشند، نظارت مالی نیز یک کار کارشناسی و خاص است که بایستی انجام شود.