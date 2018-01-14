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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۱

رئیس دامپزشکی شهرستان نهاوند:

ستاد آنفلوانزا در نهاوند تشکیل جلسه داد

ستاد آنفلوانزا در نهاوند تشکیل جلسه داد

نهاوند - رئیس دامپزشکی شهرستان نهاوند از تشکیل جلسه ستاد آنفلوانزا با حضور اعضای این ستاد در فرمانداری این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دامپزشکی همدان، حیدر سلگی ل جلسه ستاد آنفلوانزا با حضور اعضای این ستاد در فرمانداری این شهرستان خبرداد.

وی با اشاره به لزوم همکاری و هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط از طریق فرمانداری شهرستان در هنگام وقوع بیماری، معدوم سازی کانونهای احتمالی آنفلوآنزا در شهرستان را خواستار شد.

سلگی اظهار داشت: مردم هرگونه تلفات ناگهانی را به این اداره اطلاع دهند تا توسط کارشناسان دامپزشکی موارد مشکوک بررسی و پیگیری لازم صورت گیرد.

نماینده مرکز بهداشت شهرستان نهاوند نیز ضمن اعلام همکاری با اداره دامپزشکی از آمادگی شهرستان در صورت مواجهه با بیماری خبر داد.

کد مطلب 4198366

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