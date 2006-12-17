تدوین همزمان "مقلد شیطان" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این اثر که در ژانر پلیسی قرار دارد، از اواخر آبان امسال در تهران آغاز شده است و بر اساس برنامه ریزی 25 جلسه دیگر به پایان می رسد. گروه تولید هم اکنون در خیابان سعادت آباد تهران سکانسهای دیگری از این فیلم را ضبط می کنند. تدوین همزمان نیز توسط صادقی صورت می گیرد.



"مقلد شیطان" داستان تبهکاری به نام جمشید سیف است که با دقت و حوصله از سوژه‌های خود تصاویر و مدارکی را تهیه می‌کند و سپس با تهدید فرد مورد نظر در خصوص برملا کردن مدارک، همکاری و همراهی کامل آنها را جلب می‌کند. مدیر بازرگانی یک شرکت آخرین سوژه اوست. در این میان یک افسر جوان پلیس به او مظنون می شود و ... .



اصغر همت در این فیلم نقش جمشید را بازی می کند که نقشی متفاوتی در کارنامه فعالیتهای او محسوب می شود. کامبیز دیرباز، شقایق فراهانی، سیروس ابراهیم زاده و نسرین صداقت دیگر بازیگران فیلم هستند.



حمید نعمت الله فیلمنامه نویس و مشاور کارگردان، فرهاد ویلکچی طراح صحنه و لباس، مصطفی کشفی مدیر فیلمبرداری، مازیار شیخ محبوبی صدابردار، مهری شیرازی طراح چهره پردازی، سیاوش اسعدی برنامه ‌ریز و دستیار کارگردان، عباس شوقی مدیر جلوه‌های ویژه، افشین صادقی مدیر روابط عمومی و حمزه اولیا زاده عکاس این اثر هستند. این فیلم با سرمایه گذاری موسسه ناجی هنر، بهاران فیلم و منصور قوچانی ساخته می شود.



دومین جشنواره فیلم پلیس با هدف ایجاد احساس امنیت عمومی و توسعه فرهنگ انضباط اجتماعی در راستای ایجاد امنیت پایدار از ‌١٨ تا ‌٢١ دی امسال در تهران برگزار می‌شود.