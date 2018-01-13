به گزارش خبرگزاری مهر، الاعلام الحربی المرکزی اعلام کرد: ارتش سوریه همه مناطقی که جبهه النصره و گروههای مرتبط با آن طی ۴۸ ساعت گذشته در حومه جنوب شرقی ادلب بر آن مسلط شده بودند را بازپس گرفته است.

خبر دیگر اینکه منابع سوری از حملات خمپاره ای گروههای مسلح به ضاحیه الاسد در حومه دمشق خبر داند.

این منابع، اشاره ای به تلفات و خسارات احتمالی این حملات نکردند.

از سوی دیگر ارتش سوریه به پیشروی های خود به سوی مواضع گروههای مسلح در محور حرستا در حومه دمشق ادامه می دهد.

در غوطه شرقی دمشق یکی از سرکرده های گروه موسوم به فیلق الرحمن به نام ابوعلاء هندسه در عملیات ارتش سوریه به هلاکت رسید.

همزمان ارتش سوریه بر مناطق الصفا، تلیل الصفا، کفرکار، بنان، ام جرن، الزراعه، برج الرمان، حفره الحص، ابوغته و جب جاسم در جنوب شهر السفیره در حومه حلب پس از درگیری با تروریستهای جبهه النصره مسلط شد.

جنگنده های سوری مواضع تروریستها را در التمانعه و اطراف خان شیخون در حومه ادلب بمباران کردند.