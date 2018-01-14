حمیدرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان قم و برخی از استان‌هایی که تولید مرغ و تخم مرغ دارند، گفت: از ابتدای آذرماه تاکنون سه میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار در این استان به دلیل ابتلا به آنفلوانزای فوق حاد معدوم شده است.

وی افزود: مرغداری‌های بخش مرکزی، جاده قم - تهران و سلفچگان از جمله مراکزی هستند که آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان شیوع بیشتری را در این مناطق داشته است.

توزیع روزانه بیش از ۱۰ الی ۱۵ تن تخم مرغ حمایتی در قم

مدیرعامل تعاونی مرغ تخم‌گذار استان قم با اشاره به تأثیری که می‌تواند این بیماری بر روی تولید مرغ و بخصوص تخم مرغ داشته باشد، ابراز داشت: در هر حال کلیه تلاش‌ها در راستای تأمین احتیاجات مردم است و در این راستا هم ستاد تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان قم عرضه تخم مرغ حمایتی را در ۱۵ فروشگاه معتبر استان قم آغاز کرده است.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال مردم از اجرای این طرح روزانه بیش از ۱۰ الی ۱۵ تن تخم مرغ در این فروشگاه‌ها توزیع می‌شود.

اسماعیلی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت دولت از تولید کنندگان مرغ و تخم مرغ ابراز داشت: با توجه به شیوع آنفلوآنزا و معدوم شدن طیور، دولت باید هر چه سریعتر برای پرداخت غرامت به مرغداران اقدام کند تا آنها بتوانند خسارت‌های وارد شده را جبران و آینده بازار را تأمین کنند.

هزینه تولید افزایش یافته است

وی در بخشی دیگر از صحبت هایش از گرانی نهاده‌های دامی هم گله کرد و گفت: نهاده‌ها طی چهارماه گذشته حدود ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته و این قطعا هزینه تولید را با افزایش قیمت مواجه می‌کند و در این بین باید مرغداران بسته‌های حمایتی دریافت کنند تا بتوان قیمت را در بازار متعادل نگه دارند.

گفته‌های مدیرعامل تعاونی مرغ تخم‌گذار استان قم در حالی است که در سال گذشته بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در قم موجب معدوم شدن دو میلیون و ۴۰۰ قطعه طیور شد و به نظر می‌رسد امسال این رقم با توجه به روندی که این بیماری در استان دارد قابل توجه باشد که در این زمینه قطعا باید رعایت مسائل بهداشتی به شکل جدی‌تری دنبال شود.