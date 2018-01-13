ویژه برنامه تلویزیونی« فهم زبان قرآن» به روی آنتن می رود

۲۳ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۲

ویژه برنامه تلویزیونی« فهم زبان قرآن» با موضوع آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم به روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ویژه برنامه تلویزیونی« فهم زبان قرآن» با موضوع آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم از شنبه بیست و سوم دی ماه به روی آنتن شبکه سوم سیما می رود.

برنامه تلویزیونی« فهم زبان قرآن» با هدف آموزش فهم و درک معاونی قرآن کریم با محوریت کتاب «درسنامه فهم زبان قرآن» که یکی از منابع اصلی آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در تاریخ ١٠ اسفند است، تولید و بازپخش می شود.

لازم به ذکر است این برنامه با رویکردی جدید و متفاوت با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین حمید محمدی از روز شنبه ٢٣ دی ماه هر روز در ساعت های ٦:٣٠ صبح و قبل از اذان مغرب از شبکه سوم سیما پخش می شود.

همچنین بازپخش این برنامه هر روز ساعت ١١:١٥ از شبکه سیمای قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

 گفتنی است آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم پنجشنبه ١٠ اسفندماه سال جاری با مشارکت و همکاری معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور برگزار می شود.

