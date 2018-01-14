کتاب سواد در نظریه و عمل منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب«سواد در نظریه و عمل» نظریه بنیادین «برایان استریت» در حوزه سواد را تبیین میکند. استریتِ انسانشناس، با تمرکز و ارجاع به مطالعات میدانی پیشین در حوزه سواد، مروری بر فرایندها و فعالیتهای سواد از دیدگاههای مکاتب فکری مختلف دارد. وی در این بررسی، پارادایم سواد بهمثابه «مهارتهای خواندن و نوشتن»، «مهارت ذهنی»، «نماد پیشرفت و تمدن» و «سواد بهمثابه مظهر عقلانیت» را به چالش میکشد و به درستی نشان میدهد سواد با تعریف رایج آن، دیدگاهی غربی و ابزاری جهت توسعه بیشتر و تربیت نیروی کار ماهرتر و چرخاندن چرخههای اقتصادی بوده است.
کتاب«سواد در نظریه و عمل» با ترجمه «مهسا شیخان» از سوی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در ۳۸۲ صفحه با قیمت ۱۹ هزار تومان منتشر شده است.
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