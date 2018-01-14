۵۷۰ کردستانی درقالب  طرح کارورزی مشغول به کار شدند

به گزارش خبرنگارمهر،برهان صلواتی شنبه شب درجلسه کارگروه اشتغال استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه سهمیه استان در طرح کارورزی ۴ هزار و ۹۹۵ نفر بوده است، گفت: ۹۲۱ واحد برای جذب کارآموز در استان ثبت نام کردند و برای ۳۵۳ نفر مجوز آموزش صادر شد.

ویعنوان کرد: تاکنون قرارداد ۵۷۰ نفر منعقد شده و در قالب طرح کارورزی در استان مشغول بکار شدند.

وی به اقدامات انجام شده در خصوص طرح اشتغال فراگیر اشاره کرد واظهارداشت: مجموع طرح های اشتغال فراگیر مصوب کمیته های شهرستانی استان هزار و ۸۰۲ طرح با اعتبار مورد نیاز هزار و ۴۵ میلیارد است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان بیان کرد: ۸۴۱ طرح با ۱۲۲ میلیارد تومان مصوب کمیته فنی شهرستان ها به بانک های عامل ارجاع داده شدند.

وی اظهارداشت: کمیته اشتغال شهرستان های سنندج با ۲۳۳ طرح به مبلغ ۲۳ میلیارد تومان، سقز با ۲۰۹ طرح به مبلغ ۲۹ میلیارد تومان، قروه با ۶۳ طرح با ۱۸ میلیارد تومان به ترتیب بیشترین طرح ها را مصوب و به بانک ها معرفی کردند.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی کردستان اضافه کرد: درمجموع کمیته اشتغال استان و شهرستان ۶۳۹ طرح مصوب و به بانک های عامل ارجاع داده شده است.

صلواتی بیان کرد: از ۶۴۲ میلیارد تومان تسهیلات اعطای به استان تاکنون ۹۱ درصد آن به تصویب کارگروه های استان و شهرستان رسیده و بانک ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: بیشترین طرح های مصوب مربوط به سازمان صنعت،معدن وتجارت استان، جهاد کشاورزی، گردشگری،انجمن پیمانکاران، تعاون روستایی و راه و شهرسازی بوده است.