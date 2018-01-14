طرح جامع شهری سلطانیه با رویکردهای ویژه در دست تهیه است

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح جامع شهری سلطانیه اشاره کرد و افزود: شهرداری از عرصه استعلام می‌کند و این را می‌دانند که ساخت‌وساز در عرصه ممنوع است.

وی اظهار کرد: اختلاف‌نظر بین شهرداری و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان در برخی حوزه ها مربوط به شهر سلطانیه وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به اینکه طرح جامع شهری سلطانیه توسعه این شهر را به دنبال دارد، افزود: این طرح با رویکرد بهره‌مند شدن جوامع محلی و جوامع میزبان از اقتصاد گردشگری در شهر سلطانیه است.

رحمتی بابیان اینکه شهر سلطانیه یک شهر تاریخی و توریستی است، ابراز کرد: به‌واسطه تاریخی بودن محدودیت‌هایی در ساخت‌وسازاست ولی ممنوعیت وجود ندارد.

وی با بیان اینکه طرح جامع شهری سلطانیه با رویکردهایی در دست تهیه است، یاد آورشد: این طرح با رویکرد توسعه گردشگری و به حداقل رساندن تضاد فضاهای موجود به عنوان فضاهای عرصه‌ها و حریم‌های تاریخی در دست تهیه هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان تصریح کرد: ۹۴ درصد شهر در اختیار شهرداری نیست این سخن درست نیست و شهر بر اساس جامعی که مورد وثوق شهرداری، شهرداری و مسکن و شهرسازی است اداره می‌شود.

رحمتی افزود: ما آنچه که به‌عنوان شرح خدمات این طرح دیدیم را در طرح گنجاندیم و تا آخر سال تهیه می‌شود.