محمد رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از هزار اثر به دبیرخانه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ارسال شد که از این تعداد بیش ۹۰۰ اثر به مرحله داوری راه یافت.

وی افزود: سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر نسبت به دوره قبلی با رشد سه برابری شرکت‌کنندگان مواجه بوده است.

دبیر سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان با اشاره به اینکه به لحاظ کیفی آثار ارسال‌شده در قالب گزارش، یادداشت و تیتر از رشد خوبی برخوردار بوده، گفت: در قالب مصاحبه و خبر آثار تولیدکنندگان به لحاظ حرفه‌ای با ضعف مواجه است.

وی از حضور ۱۲۰ شرکت‌کننده در این دوره از جشنواره خبر داد و تصریح کرد: تفاوتی که در این دوره از جشنواره نسبت به دیگر دوره‌ها وجود دارد به‌تمامی شرکت‌کنندگان در سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر لوح تقدیر همراه با هدیه ویژه اهدا خواهد شد.

رعیت اظهار کرد: اهدا این لوح تقدیر همراه با هدیه ویژه به‌شرط حضور شرکت‌کنندگان در مراسم اختتامیه خواهد بود.

وی افزود: خانواده شهدای مدافع حرم و شهدای رسانه به‌عنوان مهمانان ویژه در این مراسم حضور خواهند داشت.

دبیر سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان گفت: در روز اختتامیه نسبت به برگزاری چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

گفتنی است در این دوره از جشنواره برخلاف رویه عادی هماهنگی با منتخبین قبل از مراسم انجام نمی‌شود و اسامی برگزیدگان در روز مراسم رونمایی خواهد شد.

اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر در روز دوشنبه(۲۵ دی) ساعت ۹ صبح در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می‌شود.