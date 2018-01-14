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۲۴ دی ۱۳۹۶، ۶:۱۶

درپی بهبود اوضاع جوی صورت گرفت؛

انتقال تکاوران ارتش به آتش خوار چینی/آمادگی برای ورود به نفتکش

انتقال تکاوران ارتش به آتش خوار چینی/آمادگی برای ورود به نفتکش

گروه عملیات تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به آتش خوار چینی منتقل شدند تا از این طریق به نفتکش سانچی منتقل شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، گروه عملیات تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛  مدتی پیش به محل حادثه رسیده و به آتش خوار چینی منتقل شدند تا از این طریق به نفتکش سانچی منتقل شوند.

بر اساس گزارش کارشناسان، اوضاع جوی در روزهای گذشته مانع از کار می شد و وزش باد به ۳۷ گره دریایی و حدودا به ۶۰ کیلومتر در ساعت می رسید که این موضوع باعث ایجاد موج هایی با ارتفاع بلند می شد اما امروز بر اساس گفته ها، اوضاع جوی آرام تر است.

نفتکش ایرانی حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شانزدهم دی ماه پس از برخورد کشتی فله بر هنگ کنگی به نام «کریستال» با آن، دچار آتش سوزی شد.

۳۲ سرنشین این نفتکش که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی است در این حادثه گرفتار شدند.

کد مطلب 4198793

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    نظرات

    • Heshaam US ۰۶:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
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      کارشناسان ایرانی باید تحقیق کاملی انجام بدهند. درحقیقت من مشکوک این قضیه هستم. از این ۳۲ نفر یعنی کسی نتونسته از کشتی خودش را به دریا پرت بده نجات بده ... مگر میشه هر ۳۲خدمه کشتی همه در یک اتاق بوده
    • بگتاش IR ۱۰:۲۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      بنظر میرسه که استکبار جهانی در این حادثه نقش داره. آیا براستی این در شان ملت ایران وجوانان دلیر این مرز و بوم است که بعد از گذشت 10 روز از این حادثه دولت هیج اقدامی عملی انجام نداده
    • بابک GB ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
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      سلام. اصلا چرا نمیگن مقصر کیه؟ اصلا این کشیتی هنگ کنگی مگه کور بوده صاف زده وسط کشتی ایرانی؟ کشتی چرا پرچم پاناما داره؟ و دقیقا صحبت این برادرمون و ....
    • محسن حموله US ۱۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۴
      0 0
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      ممنون از ابراز همدردی هموطنای عزیزم. ولی خواهش میکنم اظهار نظر غیرحرفهای و غیر منطقی نکنیم خودم کارمند نفتکش هستم و مطمئنم بهترین و خلاق ترین دریانوردای دنیا رو داریم و سانچی ابدا تقصیری تو تصادف نداره

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