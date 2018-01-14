انتقال تکاوران ارتش به آتش خوار چینی/آمادگی برای ورود به نفتکش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، گروه عملیات تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران؛ مدتی پیش به محل حادثه رسیده و به آتش خوار چینی منتقل شدند تا از این طریق به نفتکش سانچی منتقل شوند.



بر اساس گزارش کارشناسان، اوضاع جوی در روزهای گذشته مانع از کار می شد و وزش باد به ۳۷ گره دریایی و حدودا به ۶۰ کیلومتر در ساعت می رسید که این موضوع باعث ایجاد موج هایی با ارتفاع بلند می شد اما امروز بر اساس گفته ها، اوضاع جوی آرام تر است.



نفتکش ایرانی حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی صادراتی ایران به کره جنوبی عصر شانزدهم دی ماه پس از برخورد کشتی فله بر هنگ کنگی به نام «کریستال» با آن، دچار آتش سوزی شد.



۳۲ سرنشین این نفتکش که شامل ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی است در این حادثه گرفتار شدند.