به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین مقیمی شامگاه شنبه در دیدار با خانواده شهید والامقام طی سخنانی گفت: برای این که بتوانیم به بهترین شکل ممکن راه شهدا را ادامه دهیم، باید هدف والای آن ها را به خوبی بشناسیم.

وی مبارزات انقلابی شهید علیمحمدی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش این شهید در دفاع مقدس و نیز خدمات وی برای پیشبرد سنعت هسته ای کشور را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: این شهید و دیگر شهدای معظم، هدفی جز ارتقا و سرافرازی نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته اند، همه ما وام دار خون شهدا هستیم و خدمت صادقانه به مردم ادامه راه شهدا است.

استاندار تهران که توسط سیاوش شهریور مدیرکل دفتر اجتماعی وفرهنگی استانداری و صمیمی مدیرکل بنیادشهید و امورایثارگران تهران همراهی می شد، شهادت شهدایی همچون «مسعود علیمحمدی» را سبب هرچه قوی تر شدن درخت مستحکم انقلاب اسلامی و شجره طیبه ای دانست که حدود ۴۰ سال قبل با عنایت خداوند، حرکت عظیم مردم و رهبری امام راحل(ره) غرص شد.

وی ضمن تاکید بر قدردانی از خون پاک شهدا، اظهار داشت: همه ما به نقش سازنده شهید علیمحمدی در پیشرفت و بالندگی صنعت هسته ای واقف هستیم و همین نقش بود، که سبب شد، دشمنان انقلاب اسلامی وجود این شهید را مغایر با اهداف شوم خود دانسته و وی را به شهادت برسانند.

بر اساس این گزارش، شهید «مسعود علیمحمدی» ، ۲۲ دی ماه سال ۸۸ به شهادت رسید.